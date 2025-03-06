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6 березня 2025, 13:55

Фондовий ринок США зазнає труднощів. Європейські акції навпаки зростають

Інвестори, які сподівалися, що програма нового президента США Дональда Трампа «Америка перш за все» сприятиме зростанню американських акцій і долара, тепер розчаровані. Долара слабшає, а акції США відстають від європейських. Про це повідомляє Financial Times.

Інвестори, які сподівалися, що програма нового президента США Дональда Трампа «Америка перш за все» сприятиме зростанню американських акцій і долара, тепер розчаровані.
Фото: pixabay.com

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Інвестори зараз занепокоєні тим, що широко розрекламована політика Трампа торговельних мит завдасть шкоди внутрішньому економічному зростанню.

Водночас зовнішня політика Сполучених Штатів змусила європейських політиків пообіцяти значне збільшення витрат на оборону, що призвело до зростання вартості активів в регіоні.

Протягом останніх пів року європейські фондові індекси продемонстрували динаміку, яка або зрівнялася, або перевищила показники Волл-стріт.

Індекс S&P 500 зафіксував зростання близько 6%, що відповідає аналогічному показнику британського FTSE 100, проте поступається французькому Cac 40, який зріс на 9%, та німецькому Dax, який продемонстрував вражаюче зростання — понад 20%. Загальноєвропейський індекс Stoxx Europe 600 збільшився на 8%.

Акції німецького збройного концерну Rheinmetall зросли на 130% за шість місяців, а виробника обладнання для енергетичної галузі Siemens Energy — на 115%.

Читайте також: Українські акції та євробонди стрімко зростають на тлі новин про примирення Зеленського та Трампа

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у середу, 5 березня, долар опустився до найнижчої позначки за три місяці через торгову війну, яку розпочав Трамп.

Компанія Tesla, яка майже подвоїла свою вартість у період між виборами в США і серединою грудня, коли генеральний директор і прихильник Трампа Ілон Маск став центральною фігурою в американській адміністрації, зараз втратила майже всі свої післявиборчі здобутки.

Крім того, в лютому 2025 року продажі Tesla в Німеччині впали на 76%, оскільки Маск дратував виборців, які брали участь у федеральних виборах у країні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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