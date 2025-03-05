Українські акції та євробонди стрімко зростають на тлі новин про примирення Зеленського та Трампа

У середу, 5 березня, курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі різко підскочили на тлі новин про примирення між президентами України та США та ймовірність швидких мирних переговорів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Акції

Так, індекс WIG-Ukraine на 13:15 за Києвом піднявся на 12,96% — до 579,38 пункту.

Згідно з даними WSE:

курс акцій Milkiland підскочив на 23,58%,

агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 19,78% і 23,58%,

KSG-Agro — на 11,94%,

найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» — на 7,99%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, виросли в ціні на 15,67%.

Крім того, на 7,24% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до складу індексу через малу free-float.

На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у середу зріс на 3,63%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo — на 6,93%.

Євробонди та ВВП-варранти

На ринку єврооблігацій України примирення між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом також призвело до зростання котирувань на 2−6%: тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 70,13% від номіналу, у 2036 — по 56,02%.

ВВП-варранти також подорожчали на 0,13% — до 77,95% від умовної вартості.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 28 лютого Зеленський прибув з візитом до США. Під час пресконференції за участі президента України, голови Білого дому та віцепрезидента Ді Венса між сторонами виникла суперечка.

Україна і США не підписали угоду про рідкісноземельні метали, як планувалося спочатку. Церемонію підписання скасували.

Вчора, 4 березня, Зеленський заявив, що Київ прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти надійного миру. Трамп під час виступу у залі Конгресу США зазначив, що рф також нібито готова до припинення війни.

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.