У середу, 5 березня, курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі різко підскочили на тлі новин про примирення між президентами України та США та ймовірність швидких мирних переговорів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Українські акції та євробонди стрімко зростають на тлі новин про примирення Зеленського та Трампа
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Акції
Так, індекс WIG-Ukraine на 13:15 за Києвом піднявся на 12,96% — до 579,38 пункту.
Згідно з даними WSE:
- курс акцій Milkiland підскочив на 23,58%,
- агрохолдингів «Агротон» та «ІМК» із землями біля фронту — на 19,78% і 23,58%,
- KSG-Agro — на 11,94%,
- найбільшого у країні виробника цукру «Астарти» — на 7,99%.
Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами, які раніше найшвидше росли, виросли в ціні на 15,67%.
Крім того, на 7,24% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять до складу індексу через малу free-float.
На Лондонській біржі, де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП у середу зріс на 3,63%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo — на 6,93%.
Євробонди та ВВП-варранти
На ринку єврооблігацій України примирення між президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом також призвело до зростання котирувань на 2−6%: тепер євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 70,13% від номіналу, у 2036 — по 56,02%.
ВВП-варранти також подорожчали на 0,13% — до 77,95% від умовної вартості.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 28 лютого Зеленський прибув з візитом до США. Під час пресконференції за участі президента України, голови Білого дому та віцепрезидента Ді Венса між сторонами виникла суперечка.
Україна і США не підписали угоду про рідкісноземельні метали, як планувалося спочатку. Церемонію підписання скасували.
Вчора, 4 березня, Зеленський заявив, що Київ прагне якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб досягти надійного миру. Трамп під час виступу у залі Конгресу США зазначив, що рф також нібито готова до припинення війни.
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