Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%

Кількість реєстрацій електромобілів Tesla в Німеччині в лютому різко впала, оскільки головний виконавчий директор компанії Ілон Маск дратував виборців, які брали участь у федеральних виборах у країні. Про це пише Bloomberg.

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Падіння продажів

За даними Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини, продажі впали на 76%, до 1429 автомобілів. Показники Tesla різко контрастували із загальною кількістю реєстрацій електромобілів, кількість яких у лютому зросла на 31%.

За кілька місяців до виборів у Німеччині, що відбулися 23 лютого, Маск підтримав ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини». За підсумками виборів 2025 року партія стала другою й отримала 151 місце в Бундестазі.

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Як зазначається, за перші два місяці року продажі Tesla впали на 71% у Німеччині та на 44% — у Франції, двох найбільших ринках електромобілів у Європейському Союзі.

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