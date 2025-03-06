США розглядають можливість відстрочення мит на автомобілі з Канади та Мексики

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість відстрочення на місяць для автовиробників нових мит, які США запровадили щодо Мексики й Канади. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

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Що відомо

Чиновники адміністрації у вівторок обговорили це питання з керівниками Ford Motor, General Motors і Stellantis, розповіли співрозмовники агентства. Ще одна зустріч щодо можливого пом'якшення тарифів призначена на середу в Білому домі.

Акції американських автовиробників підскочили на цій новині, причому Stellantis збільшила зростання до 8,1%. Акції GM зросли на 6%, а Ford — на 4,5%.

Найбільші автовиробники Детройта активно намагалися зупинити чи переглянути мита Трампа через побоювання щодо потенційно катастрофічних наслідків.

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Автовиробники й експерти попереджають, що зростання витрат через 25% мита, запроваджені для сусідів США у понеділок, може майже миттєво підняти ціни на автомобілі на тисячі доларів і паралізувати ланцюжки постачань.

Торгова війна Трампа

«Мінфін» писав, що 4 березня 2025 року Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму $155 мільярдів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму $30 мільярдів. На решту товарів на суму $125 мільярдів — через 21 день.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.

Китай заявив, що з 10 березня введе додаткові мита в розмірі 10−15% на деякі види імпорту зі США.

Після чого Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти мита.