Сьогодні, 5 вересня, компанія Apple представила новий ноутбук MacBook Air з процесором M4, підтримкою Apple Intelligence та новою 12-мегапіксельною камерою Center Stage, що дає змогу автоматично стежити за користувачем під час відеодзвінків. Крім того, лептоп отримав і новий колір — небесно-блакитний.
Процесор M4 і новий колір: Apple оновила MacBook Air
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Чип M4 оснащений потужним 10-ядерним ЦП та 10-ядерним графічним процесором і підтримкою до 32 ГБ уніфікованої пам’яті, що робить новий MacBook Air у 2 рази швидшим за модель з M1.
Зазначимо, що наразі мінімальна уніфікована пам’ять, яка йде у базовій версії ноутбука, становить 16 ГБ. Проте накопичувач у мінімальній конфігурації все ще 256 ГБ.
Зазначається, що у порівнянні з найшвидшим MacBook Air на процесорі Intel, модель з M4 забезпечує до 23 разів більшу продуктивність.
«Потужний Neural Engine у чіпі M4, який прискорює виконання завдань на основі штучного інтелекту, також у 3 рази швидший, ніж на MacBook Air із M1, значно збільшуючи швидкість у таких завданнях, як автоматичне покращення фотографій і видалення фонового шуму з відео», — йдеться у повідомленні.
Ноутбук доступний у чотирьох кольорах:
- Небесно-блакитний (Sky Blue),
- Сяюча зірка (Starlight),
- Темна ніч (Midnight).
- Сріблястий (Silver).
Космічний сірий (Space Gray) більше не пропонується.
За даними Apple, новий MacBook Air може працювати від батареї до 18 годин, як і MacBook Air на попередніх процесорах серії М.
MacBook Air тепер підтримує до двох зовнішніх моніторів 6K на додаток до вбудованого дисплея Liquid Retina з яскравістю до 500 ніт. Раніше два зовнішні монітори могли працювати одночасно тільки при закритій кришці ноутбука.
Розміри екранів не змінилися — це 13,6 або 15,3 дюйма. MacBook Air з M4 має Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3, а також зарядний пристрій MagSafe і два порти Thunderbolt 4, а також 3,5-мм роз'єм для навушників.
Ціни та дата виходу
Ціни в США без урахування податків становлять:
- 13-дюймовий MacBook Air з M4 — від $999;
- 15-дюймовий MacBook Air з M4 — від $1 199.
Клієнти у 28 країнах можуть замовити нові MacBook Air з M4 починаючи відсьогодні на сайті Apple і в застосунку Apple Store. Ноутбуки будуть доступні у магазинах Apple і в авторизованих торгових точках із середи, 12 березня.
Нагадаємо
Тепер всі останні ноутбуки Apple отримали процесори M4. У жовтні 2024 року компанія Apple представила нові ноутбуки MacBook Pro на M4, M4 Pro та M4 Max.
Вчора, 4 березня, Apple показала новий iPad Air з M3 та оновленою клавіатурою.
А минулого місяця компанія представила «бюджетний» iPhone 16e, який виявився не таким і бюджетним.
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