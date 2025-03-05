Процесор M4 і новий колір: Apple оновила MacBook Air

Сьогодні, 5 вересня, компанія Apple представила новий ноутбук MacBook Air з процесором M4, підтримкою Apple Intelligence та новою 12-мегапіксельною камерою Center Stage, що дає змогу автоматично стежити за користувачем під час відеодзвінків. Крім того, лептоп отримав і новий колір — небесно-блакитний.

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Чип M4 оснащений потужним 10-ядерним ЦП та 10-ядерним графічним процесором і підтримкою до 32 ГБ уніфікованої пам’яті, що робить новий MacBook Air у 2 рази швидшим за модель з M1.

Зазначимо, що наразі мінімальна уніфікована пам’ять, яка йде у базовій версії ноутбука, становить 16 ГБ. Проте накопичувач у мінімальній конфігурації все ще 256 ГБ.

Зазначається, що у порівнянні з найшвидшим MacBook Air на процесорі Intel, модель з M4 забезпечує до 23 разів більшу продуктивність.

«Потужний Neural Engine у чіпі M4, який прискорює виконання завдань на основі штучного інтелекту, також у 3 рази швидший, ніж на MacBook Air із M1, значно збільшуючи швидкість у таких завданнях, як автоматичне покращення фотографій і видалення фонового шуму з відео», — йдеться у повідомленні.

Ноутбук доступний у чотирьох кольорах:

Небесно-блакитний (Sky Blue),

Сяюча зірка (Starlight),

Темна ніч (Midnight).

Сріблястий (Silver).

Космічний сірий (Space Gray) більше не пропонується.

За даними Apple, новий MacBook Air може працювати від батареї до 18 годин, як і MacBook Air на попередніх процесорах серії М.

MacBook Air тепер підтримує до двох зовнішніх моніторів 6K на додаток до вбудованого дисплея Liquid Retina з яскравістю до 500 ніт. Раніше два зовнішні монітори могли працювати одночасно тільки при закритій кришці ноутбука.

Розміри екранів не змінилися — це 13,6 або 15,3 дюйма. MacBook Air з M4 має Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3, а також зарядний пристрій MagSafe і два порти Thunderbolt 4, а також 3,5-мм роз'єм для навушників.

Ціни та дата виходу

Ціни в США без урахування податків становлять:

13-дюймовий MacBook Air з M4 — від $999;

15-дюймовий MacBook Air з M4 — від $1 199.

Клієнти у 28 країнах можуть замовити нові MacBook Air з M4 починаючи відсьогодні на сайті Apple і в застосунку Apple Store. Ноутбуки будуть доступні у магазинах Apple і в авторизованих торгових точках із середи, 12 березня.

Нагадаємо

Тепер всі останні ноутбуки Apple отримали процесори M4. У жовтні 2024 року компанія Apple представила нові ноутбуки MacBook Pro на M4, M4 Pro та M4 Max.

Вчора, 4 березня, Apple показала новий iPad Air з M3 та оновленою клавіатурою.

А минулого місяця компанія представила «бюджетний» iPhone 16e, який виявився не таким і бюджетним.