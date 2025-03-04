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4 березня 2025, 17:44

Apple представила новий iPad Air з M3 та оновленою клавіатурою

Компанія Apple представила новий планшет iPad Air з процесором M3, підтримкою Apple Intelligence та новою клавіатурою Magic Keyboard.

Компанія Apple представила новий планшет iPad Air з процесором M3, підтримкою Apple Intelligence та новою клавіатурою Magic Keyboard.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗазначається, що iPad Air з M3 (8 ядер CPU та 9 ядер GPU) майже у 2 рази швидший порівняно з iPad Air з M1, і до 3,5 раза швидше, ніж iPad Air з A14 Bionic.
Фото: Apple

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що iPad Air з M3 (8 ядер CPU та 9 ядер GPU) майже у 2 рази швидший порівняно з iPad Air з M1, і до 3,5 раза швидше, ніж iPad Air з A14 Bionic.

Завдяки процесору M3 новий iPad Air повинен запропонувати до 20% швидшу продуктивність порівняно з попередньою моделлю з чіпом M2.

Новий планшет доступний у двох розмірах: 11 та 13 дюймів із конфігураціями 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. При цьому є чотири кольори — синій, фіолетовий, «сяюча зірка» та «космічний сірий».

Нова клавіатура

Нова клавіатура Magic Keyboard для iPad Air має більший трекпад і вона отримала новий ряд функціональних клавіш для легкого доступу до таких функцій, як регулювання яскравості дисплея та гучності.

Зазначимо, що раніше функціональні клавіші на офіційній клавіатурі були доступні лише на Pro-моделях iPad.

Клавіатура доступна тільки у білому кольорі і кріпиться за допомогою магнітів, вона також оснащена портом USB-C.

Ціни

У США 11-дюймова модель iPad Air продовжує коштувати від $599, а 13-дюймова — від $799. Ціни на нову лінійку планшетів Air виглядають наступним чином:

  • iPad Air 11″, Wi-Fi — від $599;
  • iPad Air 11″, Wi-Fi + 5G — від $749;
  • iPad Air 13″, Wi-Fi — від $799;
  • iPad Air 13″, Wi-Fi + 5G — від $949.

Ціна нової клавіатури Magic Keyboard становить $269 для 11-дюймового iPad Air і $319 для 13-дюймового планшета.

Попередні замовлення вже відкрито. У продажу нові iPad Air з’являться із 12 березня.

Оновлений iPad

Крім того, Apple також представила оновлений iPad — у нього вдвічі більше пам'яті в початковій конфігурації, тобто 128 ГБ. Також є версії з 256 ГБ та 512 ГБ. Ще компанія оновила чіп, поставивши A16.

Ціна цього планшета, який доступний у синьому, рожевому, жовтому та сріблястому кольорах, починається від $349.

Нагадаємо

У лютому 2025 року компанія Apple представила свого наступника бюджетної лінійки смартфонів iPhone SE — iPhone 16e. При цьому новинка отримала більший цінник порівняно з попередником, тож бюджетним його назвати важко, але наразі це найдешевший iPhone.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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