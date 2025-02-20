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20 лютого 2025, 14:05

Одна камера і свій модем: Apple представила «бюджетний» iPhone 16e

Компанія Apple представила свого наступника бюджетної лінійки смартфонів iPhone SE — iPhone 16e. При цьому новинка отримала більший цінник порівняно з попередником, тож бюджетним його назвати важко, але наразі це найдешевший iPhone.

Компанія Apple представила свого наступника бюджетної лінійки смартфонів iPhone SE — iPhone 16e.
Фото: Apple

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Кнопка «Додому» і Lightning у минулому

Apple нарешті відмовилася від кнопки «Додому» з Touch ID. Тепер новий смартфон виглядає як і решта моделей лінійки iPhone, ось тільки замість Dynamic Island у нього старий виріз Face ID. Користувачам пропонується тільки два кольори — чорний та білий.

Замість подвійної камери, або потрійної, як у флагманів, у нього лише один об'єктив, але смартфон може похизуватися новим процесором A18, який стоїть в iPhone 16, і підтримкою набору інструментів штучного інтелекту Apple Intelligence.

Зазначимо, що це була б не Apple, якби компанія не урізала чип у бюджетній моделі. A18 має 4 графічних ядра порівняно з 5 в iPhone 16. Проте цього вистачить для сучасних ігор.

Apple раніше підтвердила, що 8 ГБ оперативної пам’яті є мінімумом для підтримки Apple Intelligence в серії iPhone 16, тому цілком імовірно, що iPhone 16e також має принаймні стільки ж пам’яті. Базовий обсяг сховища збільшено з 64 ГБ до 128 ГБ.

Смартфон оснащений 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм з 60 Гц, тож за розмірами він такий як і iPhone 16, хоча має меншу яскравість.

iPhone 16e отримав кнопку Action, але не підтримує нову функцію Camera Control, яка доступна в iPhone 16. Також пристрій відмовився від порту Lightning на користь USB-C, що стало обов'язковою вимогою для продажу в країнах ЄС.

Камера

Камера iPhone 16e одинарна — це новий 48-мегапіксельний об'єктив, який Apple встановлює в моделі останніх двох років. Вона має дворазовий телеоб'єктив, оптичну стабілізацію, також вміє знімати відео в 4К/60 fps.

Фронтальна камера в iPhone 16e має 12 мегапікселів, вона знімає відео так само в 4К/60 fps.

Що нового

Apple встановила у свій новий «бюджетний» смартфон свій перший мобільний модем Apple C1. Раніше компанія використовувала рішення Qualcomm.

Подивимось, чи перейде Apple повністю на свої модеми у новій лінійці iPhone 17, яка вийде восени 2025 року.

Зазначається, що акумулятор iPhone 16e тримає заряд до 26 годин при перегляді відео, що на 6 годин більше, ніж в iPhone 11, а також на 12 годин довше за попередній iPhone SE.

Для шанувальників MagSafe погані новини, iPhone 16e не підтримує цю магнітну технологію для бездротової зарядки та аксесуарів.

Ціни і дата виходу

Ціни в США без урахування податків становлять:

  • $599 — за модель з 128 ГБ.
  • $699 — за модель з 256 ГБ.
  • $899 — за модель з 512 ГБ.

Зазначимо, що це помітно дорожче, ніж iPhone SE 2022 року, який стартував з $429 на 64 ГБ, але новинка має більше пам'яті і у неї сучасний дизайн. Для порівняння, ціни на iPhone 16 починаються з $799, на iPhone 16 pro — з $999.

Офіційний старт продажів iPhone 16e починається з 28 лютого.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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