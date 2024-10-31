Apple представила свої найпотужніші ноутбуки MacBook Pro на M4

Компанія Apple представила оновлені ноутбуки MacBook Pro, які працюють на новій лінійці процесорів M4 — M4, M4 Pro та M4 Max, що забезпечують більш високу продуктивність та підтримку Apple Intelligence. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Сімейство процесорів M4 створене за 3-нанометровою технологією другого покоління. Вони не тільки більш потужні, але й енергоефективні, що дозволяє працювати на одній зарядці до 24 годин під час відтворення відео.

MacBook Pro з M4

MacBook Pro доступний у 14- та 16-дюймових версіях, причому 14-дюймові ноутбуки з базовим чіпом M4 коштують від $1 599. Вони оснащені трьома портами Thunderbolt 4 і мають 16 ГБ швидшої уніфікованої пам’яті з підтримкою до 32 ГБ, а також новий дисплей Liquid Retina XDR з яскравістю до 1000 ніт для контенту SDR і покращену камеру Center Stage. Пропускна здатність пам’яті становить 120 ГБ/с.

Зазначається, що з M4 MacBook Pro працює до 1,8 раза швидше, ніж 13-дюймовий MacBook Pro з M1, для таких завдань, як редагування гігапіксельних фотографій, а навіть більш складні робочі навантаження, як-от рендеринг складних сцен у Blender, виконуються до 3,4 раза швидше.

MacBook Pro з M4 Pro

Apple M4 Pro пропонується в конфігураціях з 12 або 14 процесорними ядрами і 16 або 20 графічними ядрами відповідно, які удвічі потужніший за M4.

Зазначається, що новий MacBook Pro з M4 Pro майже в 3 рази швидший за моделі з M1 Pro. Завдяки M4 Pro новий MacBook Pro отримує колосальне збільшення пропускної здатності пам’яті на 75% порівняно з попереднім поколінням.

MacBook Pro з M4 Max

Новий M4 Max пропонує 14 або 16 обчислювальних ядер, які доповнені відповідно 32- або 40-ядерними графічними прискорювачами. В усіх випадках чип оснащений 16-ядерним нейронним двигуном.

У Apple заявляють, що завдяки M4 Max MacBook Pro забезпечує до 3,5 раза більшу продуктивність, ніж M1 Max, справляючись із важкими навантаженнями, такими як візуальні ефекти, 3D-анімація та озвучування фільмів. Він також підтримує до 128 ГБ уніфікованої пам’яті.

Характеристики

Новинки пропонують до 128 ГБ оперативної пам'яті та SSD об'ємом від 512 ГБ до 8 ТБ.

Крім поліпшення чипів і оперативної пам'яті, 14- і 16-дюймові MacBook Pro з процесорами M4 Pro і M4 Max стали першими ноутбуками Apple з портами Thunderbolt 5.

Також вони оснащені слотом для карти SD, HDMI-виходом і MagSafe. Усі три MacBook Pro оснащені новими 12-мегапіксельними веб-камерами з розширеним кутом огляду та функцією зйомки робочого столу.

Також кожна новинка в якості опцій пропонує новий дисплей Liquid Retina XDR з нанотекстурним покриттям, який здатний забезпечити яскравість до 1000 кд/м2 при відображенні звичайного контенту і до 1600 кд/м2 у HDR.

Роздільна здатність екрана становить 3456×2234 пікселів для 16,2-дюймової моделі та 3024×1964 пікселів для 14,2-дюймового ноутбука.

Apple Intelligence

Apple Intelligence дозволяє покращувати тексти, переписувати та редагувати їх прямо в macOS. Також інтеграція з ChatGPT робить доступ до потужних моделей OpenAI легким та зручним.

macOS Sequoia, що супроводжує нову лінійку, додає функціональні оновлення для Safari, новий режим роботи з вікнами та покращену інтеграцію з iPhone.

Ціни та старт продажів

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M4 (вже з 16 ГБ пам’яті) все ще стартує від $1 599.

Як і попередні моделі, ноутбуки MacBook Pro з M4 Pro будуть коштувати від $1 999 за 14-дюймовий варіант. 16-дюймовий знову починається з $2 499, але він в базі отримав 24 ГБ оперативної пам’яті замість попередніх 18 ГБ у MacBook Pro з M3 Pro.

MacBook Pro з процесором M4 Max коштує від $3 199 за 14-дюймовий варіант, 16-дюймовий — стартує з $3 499.

Продажі оновлених MacBook Pro починаються 8 листопада.

MacBook Air

MacBook Air не оновлювались, але тепер компанія Apple буде продавати базові моделі на M2 та M3 з 16 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ як було раніше. При цьому ціна не буде збільшуватись. Раніше за версію з 16 ГБ потрібно було доплатити $200.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple випустила Mac mini у новому дизайні.

Раніше Apple представила iMac з процесором M4 і підтримкою Apple Intelligence.