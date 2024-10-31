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31 жовтня 2024, 13:38

Apple представила свої найпотужніші ноутбуки MacBook Pro на M4

Компанія Apple представила оновлені ноутбуки MacBook Pro, які працюють на новій лінійці процесорів M4 — M4, M4 Pro та M4 Max, що забезпечують більш високу продуктивність та підтримку Apple Intelligence. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія Apple представила оновлені ноутбуки MacBook Pro, які працюють на новій лінійці процесорів M4 — M4, M4 Pro та M4 Max, що забезпечують більш високу продуктивність та підтримку Apple Intelligence.
Фото: Apple

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Сімейство процесорів M4 створене за 3-нанометровою технологією другого покоління. Вони не тільки більш потужні, але й енергоефективні, що дозволяє працювати на одній зарядці до 24 годин під час відтворення відео.

MacBook Pro з M4

MacBook Pro доступний у 14- та 16-дюймових версіях, причому 14-дюймові ноутбуки з базовим чіпом M4 коштують від $1 599. Вони оснащені трьома портами Thunderbolt 4 і мають 16 ГБ швидшої уніфікованої пам’яті з підтримкою до 32 ГБ, а також новий дисплей Liquid Retina XDR з яскравістю до 1000 ніт для контенту SDR і покращену камеру Center Stage. Пропускна здатність пам’яті становить 120 ГБ/с.

Зазначається, що з M4 MacBook Pro працює до 1,8 раза швидше, ніж 13-дюймовий MacBook Pro з M1, для таких завдань, як редагування гігапіксельних фотографій, а навіть більш складні робочі навантаження, як-от рендеринг складних сцен у Blender, виконуються до 3,4 раза швидше.

MacBook Pro з M4 Pro

Apple M4 Pro пропонується в конфігураціях з 12 або 14 процесорними ядрами і 16 або 20 графічними ядрами відповідно, які удвічі потужніший за M4.

Зазначається, що новий MacBook Pro з M4 Pro майже в 3 рази швидший за моделі з M1 Pro. Завдяки M4 Pro новий MacBook Pro отримує колосальне збільшення пропускної здатності пам’яті на 75% порівняно з попереднім поколінням.

MacBook Pro з M4 Max

Новий M4 Max пропонує 14 або 16 обчислювальних ядер, які доповнені відповідно 32- або 40-ядерними графічними прискорювачами. В усіх випадках чип оснащений 16-ядерним нейронним двигуном.

У Apple заявляють, що завдяки M4 Max MacBook Pro забезпечує до 3,5 раза більшу продуктивність, ніж M1 Max, справляючись із важкими навантаженнями, такими як візуальні ефекти, 3D-анімація та озвучування фільмів. Він також підтримує до 128 ГБ уніфікованої пам’яті.

Характеристики

Новинки пропонують до 128 ГБ оперативної пам'яті та SSD об'ємом від 512 ГБ до 8 ТБ.

Крім поліпшення чипів і оперативної пам'яті, 14- і 16-дюймові MacBook Pro з процесорами M4 Pro і M4 Max стали першими ноутбуками Apple з портами Thunderbolt 5.

Також вони оснащені слотом для карти SD, HDMI-виходом і MagSafe. Усі три MacBook Pro оснащені новими 12-мегапіксельними веб-камерами з розширеним кутом огляду та функцією зйомки робочого столу.

Також кожна новинка в якості опцій пропонує новий дисплей Liquid Retina XDR з нанотекстурним покриттям, який здатний забезпечити яскравість до 1000 кд/м2 при відображенні звичайного контенту і до 1600 кд/м2 у HDR.

Роздільна здатність екрана становить 3456×2234 пікселів для 16,2-дюймової моделі та 3024×1964 пікселів для 14,2-дюймового ноутбука.

Apple Intelligence

Apple Intelligence дозволяє покращувати тексти, переписувати та редагувати їх прямо в macOS. Також інтеграція з ChatGPT робить доступ до потужних моделей OpenAI легким та зручним.

macOS Sequoia, що супроводжує нову лінійку, додає функціональні оновлення для Safari, новий режим роботи з вікнами та покращену інтеграцію з iPhone.

Ціни та старт продажів

Базовий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M4 (вже з 16 ГБ пам’яті) все ще стартує від $1 599.

Як і попередні моделі, ноутбуки MacBook Pro з M4 Pro будуть коштувати від $1 999 за 14-дюймовий варіант. 16-дюймовий знову починається з $2 499, але він в базі отримав 24 ГБ оперативної пам’яті замість попередніх 18 ГБ у MacBook Pro з M3 Pro.

MacBook Pro з процесором M4 Max коштує від $3 199 за 14-дюймовий варіант, 16-дюймовий — стартує з $3 499.

Продажі оновлених MacBook Pro починаються 8 листопада.

MacBook Air

MacBook Air не оновлювались, але тепер компанія Apple буде продавати базові моделі на M2 та M3 з 16 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ як було раніше. При цьому ціна не буде збільшуватись. Раніше за версію з 16 ГБ потрібно було доплатити $200.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Apple випустила Mac mini у новому дизайні.

Раніше Apple представила iMac з процесором M4 і підтримкою Apple Intelligence.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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