Продажі житла в Торонто впали на 29% через економічну невизначеність

Продажі житла в Торонто в лютому 2025 року впали до найнижчого рівня за останній рік, оскільки проблеми з доступністю оселі та економічна невизначеність тиснуть на покупців. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними Регіональної ради з нерухомості Торонто, які були опубліковані в середу та враховують сезонні коливання, кількість угод впала на 29% порівняно з січнем.

Середня ціна на житло у найбільшому місті Канади падає третій місяць поспіль, знизившись на 1,5% до 1,06 мільйона канадських доларів ($736 тисяч).

Високі ціни створюють тиск на тих, хто хоче купити житло в найбільшому місті Канади. А продавці в лютому стали менш активними: кількість нових оголошень зменшилася на 24% порівняно з січнем.

Крім того, покупці також відчувають на собі зростаючу невизначеність через торгову війну між США та Канадою. Торгове протистояння зі США може скоротити зростання ВВП Канади на 2−4 відсоткові пункти, як прогнозують економісти.

Багато канадців бойкотують американські товари, а на ринку житла, через невизначеність, займають вичікувальну позицію.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 4 березня 2025 року Трамп ввів 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту і подвоїв існуючі 10% мита на імпорт з Китаю до 20%, що вплине на річний обсяг імпорту в розмірі приблизно $1,5 трлн.

У відповідь на нові тарифи США Канада вводить 25% мита на американські товари на суму $155 мільярдів. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо пояснив, що Канада негайно вводить митні збори на товари США на суму $30 мільярдів. На решту товарів на суму $125 мільярдів — через 21 день.

Трюдо також додав, що Канада подасть позови до Світової організації торгівлі щодо нових тарифів США. А тим часом канадські тарифи залишатимуться в силі, поки митні збори Сполучених Штатів не будуть скасовані.

Після чого Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти мита.