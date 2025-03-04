Станом на 3 березня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку уряду становить понад 126 млрд грн. Крім того, міжнародні резерви України становлять $40,3 млрд. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
Шмигаль: на казначейському рахунку України — 126 млрд грн, міжнародні резерви становлять $40,3 млрд
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«На казначейському рахунку, в тому числі, це валютні кошти. Фактично виконання бюджету за перших два місяці плюс понад 2 млрд грн, тобто ми наповнюємо наш бюджет і за січень, і за лютий, і митниці, і податкова виконали план», — сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.
Прем'єр уточнив, що доповів цю інформацію про достатність фінансових ресурсів та можливість фінансування дефіциту держбюджету $38 млрд у 2025 році на ставці Верховного головнокомандувача.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України становили $43 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%.
Станом на 1 січня 2025 року міжнародні резерви України становили $43 787,6 млн. Це новий історичний рекорд. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%.
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