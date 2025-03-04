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4 березня 2025, 11:53

Біткоїн впав на тлі мит США, Роналдінью запустив власний мемкоїн: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: x.com/10Ronaldinho

Падіння біткоїна призвело до ліквідації позицій на понад $1 мільярд

У ніч на 4 березня 2025 року ціна першої криптовалюти різко опустилася до близько $82 500 на тлі оголошення президента США Дональда Трампа про мита для Канади, Мексики та Китаю.

На момент написання новини біткоїн намагається закріпитися вище $83 500. За добу актив подешевшав на 8,6%.

За останню добу було ліквідовано позиції 296 632 трейдерів. Понад $858 млн втрат припало на лонг-позиції, близько $150 млн — на шорт. За активами переважають біткоїн та Ethereum — у парах з цими криптовалютами було ліквідовано позицій на близько $372 млн та $200 млн відповідно.

Нагадаємо, 3 березня біткоїн подорожчав на понад 20% від мінімумів минулого тижня після того, як Трамп оголосив про плани включити його до нового стратегічного крипторезерву США. На цьому тлі біткоїн піднявся до $93 057.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння. При цьому найбільше падіння у Cardano (-15,41%) та Solana (-14%).

Binance видалить USDT та інші стейблкоїни, що не відповідають MiCA

Криптовалютна біржа Binance припинить підтримку дев’яти стейблкоїнів на території Європейської економічної зони (EEA). Рішення пов’язане з необхідністю дотримання вимог MiCA.

31 березня платформа проведе делістинг спотових пар зі «стабільними монетами»:

  • USDT;
  • DAI;
  • TUSD;
  • USDP;
  • FDUSD;
  • AEUR;
  • UST;
  • USTC;
  • PAXG.

При цьому їх зберігання, депозити, виведення і конвертація залишаться доступними, повідомив представник Binance у коментарі Cointelegraph.

«Однак (користувачі, — ред.) не зможуть використовувати ці стейблкоїни для будь-яких інших продуктів і послуг на нашій платформі», — додав він.

Команда Binance рекомендує користувачам з Європейської економічної зони конвертувати «стабільні монети», що не відповідають вимогам, у сумісні альтернативи на кшталт USDC або EURI або вивести їх у фіат.

Делістинг пов’язаний з рекомендацією Європейського управління з цінних паперів і ринків. У січні регулятор заявив, що криптоактиви, які не відповідають MiCA, мають бути виключені з ринку до 31 березня.

Роналдінью запустив власний мемкоїн

Колишній бразильський футболіст Роналдінью 3 березня оголосив про запуск власного мемкоїна STAR10 в мережі BNB Chain.

На піку актив торгувався на рівні $0,3064, а потім стрімко пішов вниз. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна токена становить $0,1357, капіталізація активу — $10,95 млн. За добу ціна STAR10 рухнула на 50%.

Хакери повністю відмили вкрадені з Bybit майже 500 000 ETH

Зловмисники відмили всі 499 000 ETH (на момент здійснення транзакцій сума була еквівалентна $1,39 млрд), які вони вкрали з криптовалютної біржі Bybit, свідчать дані ончейн-аналітиків Ember. На це хакерам знадобилось 10 днів.

Крім того, згідно з інформацією від Ember, протокол THORChain був основним каналом для відмивання коштів. Сервіс за тиждень обробив транзакції на $4,669 млрд, станом на 3 березня — ще додатково на $1,285 млрд, згідно з даними DefiLlama.

Читайте також: Найбільша криптокрадіжка: Хакери зламали біржу Bybit і вивели Ethereum на майже $1,5 мільярда

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Джерело: Мінфін
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