Найбільша криптокрадіжка: Хакери зламали біржу Bybit і вивели Ethereum на майже $1,5 мільярда

Хакери зламали одну з найбільших криптовалютних бірж Bybit і вивели Ethereum на $1,46 млрд. Це наймасштабніша крадіжка в історії цієї галузі, повідомляє Bloomberg.

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Команда Bybit підтвердила хакерську атаку, пояснивши, що зловмисники отримали доступ до одного з холодних (офлайн) гаманців Ethereum. Вони використовували підроблений користувальницький інтерфейс і змінили логіку смартконтракту.

Завдяки цьому хакерам вдалося отримати підпис на підставну транзакцію і перевести кошти на свою адресу. Решта гаманців платформи, за словами розробників, залишаються під захистом.

«Ми хочемо запевнити наших користувачів і партнерів, що всі інші холодні гаманці Bybit залишаються повністю безпечними. Усі клієнтські кошти в безпеці, і наші операції тривають у звичайному режимі без будь-яких збоїв», — заявили у компанії.

Вважається, що відповідальність за злом несуть хакери із Північної Кореї, а саме угруповання Lazarus.

Деталі

Згідно з публікаціями онлайн-аналітика ZachXBT у Telegram, з гаманця було виведено активи на суму близько $1,46 млрд у результаті серії підозрілих транзакцій.

Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила відтік коштів з біржі, додавши, що «кошти почали переміщатися на нові адреси, де вони продавалися».

За даними компанії Nansen, кошти, викрадені у Bybit у п’ятницю, складалися з Ethereum на суму близько $1,12 млрд, а решта були похідними ефіру, такими як stETH. Токени спочатку були переведені на один гаманець, а потім їх розподілили по більш ніж 40 гаманцях.

За даними аналітичної компанії Elliptic, яка займається аналізом блокчейну, цей злом є найбільшою криптовалютною крадіжкою в історії. Сума викрадених токенів значно перевершила $611 млн, викрадених у Poly Network у 2021 році.

За словами Роба Бенке, співзасновника і виконавчого голови фірми Halborn, яка займається безпекою блокчейну, це, ймовірно, найбільший інцидент в історії, і не тільки криптовалют.

«Ваші гроші в безпеці, і наші можливості зняття коштів все ще відкриті», — сказав головний виконавчий директор біржі Bybit Бен Чжоу.

Він додав, що біржа обробила понад 70% всіх запитів на виведення коштів після злому. Наразі Bybit не купує Ethereum, щоб покрити викрадені активи на платформі.

Реакція ринку

Ethereum знизився майже на 8% від свого максимуму дня після крадіжки.

Інші криптовалюти також пішли вниз, причому біткоїн впав майже на 5% від максимуму дня.

Ціна Ethereum на момент написання новини становить близько $2 690, біткоїн торгується на рівні $96 430.

Криптобіржа Bybit

Bybit, заснована у 2018 році, є однією з найбільших у світі криптобірж, що обробляє понад $36 млрд в середньому за день.

Згідно з даними про резерви CoinMarketCap, платформа зі штаб-квартирою в Дубаї, перед тим, як її зламали, мала активи на біржі на суму приблизно $16,2 млрд, що робить викрадений ефір еквівалентним приблизно 9% її загальних активів.