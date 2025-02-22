Хакери зламали одну з найбільших криптовалютних бірж Bybit і вивели Ethereum на $1,46 млрд. Це наймасштабніша крадіжка в історії цієї галузі, повідомляє Bloomberg.
Найбільша криптокрадіжка: Хакери зламали біржу Bybit і вивели Ethereum на майже $1,5 мільярда
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Команда Bybit підтвердила хакерську атаку, пояснивши, що зловмисники отримали доступ до одного з холодних (офлайн) гаманців Ethereum. Вони використовували підроблений користувальницький інтерфейс і змінили логіку смартконтракту.
Завдяки цьому хакерам вдалося отримати підпис на підставну транзакцію і перевести кошти на свою адресу. Решта гаманців платформи, за словами розробників, залишаються під захистом.
«Ми хочемо запевнити наших користувачів і партнерів, що всі інші холодні гаманці Bybit залишаються повністю безпечними. Усі клієнтські кошти в безпеці, і наші операції тривають у звичайному режимі без будь-яких збоїв», — заявили у компанії.
Вважається, що відповідальність за злом несуть хакери із Північної Кореї, а саме угруповання Lazarus.
Деталі
Згідно з публікаціями онлайн-аналітика ZachXBT у Telegram, з гаманця було виведено активи на суму близько $1,46 млрд у результаті серії підозрілих транзакцій.
Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила відтік коштів з біржі, додавши, що «кошти почали переміщатися на нові адреси, де вони продавалися».
За даними компанії Nansen, кошти, викрадені у Bybit у п’ятницю, складалися з Ethereum на суму близько $1,12 млрд, а решта були похідними ефіру, такими як stETH. Токени спочатку були переведені на один гаманець, а потім їх розподілили по більш ніж 40 гаманцях.
За даними аналітичної компанії Elliptic, яка займається аналізом блокчейну, цей злом є найбільшою криптовалютною крадіжкою в історії. Сума викрадених токенів значно перевершила $611 млн, викрадених у Poly Network у 2021 році.
За словами Роба Бенке, співзасновника і виконавчого голови фірми Halborn, яка займається безпекою блокчейну, це, ймовірно, найбільший інцидент в історії, і не тільки криптовалют.
«Ваші гроші в безпеці, і наші можливості зняття коштів все ще відкриті», — сказав головний виконавчий директор біржі Bybit Бен Чжоу.
Він додав, що біржа обробила понад 70% всіх запитів на виведення коштів після злому. Наразі Bybit не купує Ethereum, щоб покрити викрадені активи на платформі.
Реакція ринку
Ethereum знизився майже на 8% від свого максимуму дня після крадіжки.
Інші криптовалюти також пішли вниз, причому біткоїн впав майже на 5% від максимуму дня.
Ціна Ethereum на момент написання новини становить близько $2 690, біткоїн торгується на рівні $96 430.
Криптобіржа Bybit
Bybit, заснована у 2018 році, є однією з найбільших у світі криптобірж, що обробляє понад $36 млрд в середньому за день.
Згідно з даними про резерви CoinMarketCap, платформа зі штаб-квартирою в Дубаї, перед тим, як її зламали, мала активи на біржі на суму приблизно $16,2 млрд, що робить викрадений ефір еквівалентним приблизно 9% її загальних активів.
Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 2