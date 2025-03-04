Банки в грудні видали 379 іпотечних кредитів на загальну суму 672 млн грн

Банки України в грудні видали 379 іпотечних кредитів на загальну суму 672 млн грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

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Що відбувається в іпотечним кредитуванням

більшість кредитів за обсягами та за кількістю видано на вторинному ринку нерухомості;

середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в грудні зросла до 8,8% річних порівняно з 8,4% у листопаді.

Де видано найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у грудні видано:

у м. Київ та Київській області (202 договори на загальну суму 384,1 млн грн, що становить 57,2% від загального обсягу);

у Львівській області (23 договори на 45,6 млн грн);

в Івано-Франківській області (17 договорів на 28,1 млн грн).

Під час опитування відповіді надали 38 банків з часткою 98,9% від загального валового іпотечного портфеля станом на кінець 2021 року, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.

Нагадаємо

За даними грудневого Звіту про фінансову стабільність, рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя». У другому півріччі кредитування за цією програмою уповільнилося після рекордних обсягів через зміну оператором (Укрфінжитло) умов надання кредитів та брак коштів.

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Суттєвим фактором уповільнення іпотечного кредитування в грудні стало призупинення роботи низки державних реєстрів внаслідок кібератаки та пов’язана з цим тимчасова неможливість укладати угоди з купівлі-продажу нерухомості.

Частка іпотеки в портфелі кредитів населення за підсумками року підвищилася до 13,5%, однак залишається досить малою, тож уповільнення іпотечного кредитування не позначилося на динаміці роздрібного портфеля. Чисті гривневі кредити населення за 2024 рік зросли майже на 40%.

Національний банк вважає розвиток іпотеки одним із пріоритетів на 2025 рік і працюватиме над відповідною стратегією. Позитивний вплив на цей сегмент очікується від запровадження в Україні системи страхування воєнних ризиків. Відповідний законопроєкт перебуває на розгляді в парламенті.

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