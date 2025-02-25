Страхування воєнних ризиків буде серйозним стимулом для подальшого розвитку іпотечного кредитування — Рожкова

Наприкінці минулого року Міністерство економіки подало до Верховної ради розроблений разом з Національним банком законопроєкт про створення системи страхування воєнних ризиків. Про це під час конференції FinYear розповіла перша заступниця Голови Національного банку Катерина Рожкова.

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Іпотечне кредитування

«Ми провели дуже багато комунікацій з ринком, бізнес-асоціаціями, фінсектором та нашими міжнародними партнерами і страховими брокерами. І вважаємо, що ухвалення цього законопроєкту та створення на його основі системи страхування воєнних ризиків буде серйозним стимулом для подальшого розвитку іпотечного кредитування», — зазначила Рожкова.

Вона також зазначила, що сьогодні іпотека існує завдяки державній програмі підтримки «єОселя», що майже повністю замінила собою кредитування за допомогою ринкових механізмів.

«Для їх відновлення треба працювати над стратегією розвитку іпотеки, що буде одним з пріоритетів Національного банку на 2025 рік», — повідомила вона.