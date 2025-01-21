Трамп планирует ввести 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести ранее анонсированные пошлины до 25% на товары из Мексики и Канады до 1 февраля.

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«Мы рассматриваем возможность 25% пошлин на Мексику и Канаду, поскольку они позволяют большому количеству людей проникать в США. Думаю, мы это сделаем 1 февраля», — сказал Трамп.

Отмечается, что планы Трампа по пошлинам на две страны, являющиеся важными поставщиками энергоносителей и автомобилей для США, угрожают разжечь торговую войну между участниками Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA). Соглашение регулирует торговые потоки на сумму $1,8 трлн, согласно данным за 2022 год.

В свою очередь Канада и Мексика заявили, что предпримут соответствующие меры против американских товаров, если Трамп введет пошлины.

«Канада — очень серьезный нарушитель», — отметил Трамп, жалуясь на потоки фентанила (опиоидный обезболивающий препарат — ред.) и мигрантов через северную границу США.

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Реакция рынка

После заявлений Трампа доллар США подскочил в цене по отношению к большинству основных валют. Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,7%, что явилось наибольшим ростом с 18 декабря, поскольку инвесторы начали искать безопасную гавань в мировой резервной валюте. Канадский доллар и мексиканское песо упали на 1,4% каждое по отношению к доллару США.

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На китайских рынках ощущалось некоторое облегчение, поскольку Трамп не объявил о немедленном введении пошлин против второй по размеру экономики мира.

Индекс китайских акций, торгующихся в Гонконге, вырос на 1%, в то время как показатели на материковом Китае колебались. Оффшорный юань снизился на 0,2%, но удержал большую часть роста, достигнутого в понедельник.