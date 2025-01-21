Трамп планирует ввести 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 января 2025, 15:57 Читати українською

Трамп планирует ввести 25% пошлины на товары из Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести ранее анонсированные пошлины до 25% на товары из Мексики и Канады до 1 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести ранее анонсированные пошлины до 25% на товары из Мексики и Канады до 1 февраля.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«Мы рассматриваем возможность 25% пошлин на Мексику и Канаду, поскольку они позволяют большому количеству людей проникать в США.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Мы рассматриваем возможность 25% пошлин на Мексику и Канаду, поскольку они позволяют большому количеству людей проникать в США. Думаю, мы это сделаем 1 февраля», — сказал Трамп.

Отмечается, что планы Трампа по пошлинам на две страны, являющиеся важными поставщиками энергоносителей и автомобилей для США, угрожают разжечь торговую войну между участниками Соглашения США-Мексика-Канада (USMCA). Соглашение регулирует торговые потоки на сумму $1,8 трлн, согласно данным за 2022 год.

В свою очередь Канада и Мексика заявили, что предпримут соответствующие меры против американских товаров, если Трамп введет пошлины.

«Канада — очень серьезный нарушитель», — отметил Трамп, жалуясь на потоки фентанила (опиоидный обезболивающий препарат — ред.) и мигрантов через северную границу США.

Читайте также: Инаугурация Трампа: Как отреагировали мировые рынки

Реакция рынка

После заявлений Трампа доллар США подскочил в цене по отношению к большинству основных валют. Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,7%, что явилось наибольшим ростом с 18 декабря, поскольку инвесторы начали искать безопасную гавань в мировой резервной валюте. Канадский доллар и мексиканское песо упали на 1,4% каждое по отношению к доллару США.

Читайте также: Доллар вернулся к росту на фоне тарифных угроз Трампа

На китайских рынках ощущалось некоторое облегчение, поскольку Трамп не объявил о немедленном введении пошлин против второй по размеру экономики мира.

Индекс китайских акций, торгующихся в Гонконге, вырос на 1%, в то время как показатели на материковом Китае колебались. Оффшорный юань снизился на 0,2%, но удержал большую часть роста, достигнутого в понедельник.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают demarin, Kharakternyk, vika1808 и 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами