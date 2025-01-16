Канада готова запровадити мита на товари зі США на $105 млрд

Канада готова запровадити мито на товари зі США на $105 млрд, якщо обраний президент Трамп «вдарить першим». Про це заявив прем'єр-міністр провінції Онтаріо, пише Bloomberg.

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Що відомо

Канада склала початковий список товарів американського виробництва на суму 150 млрд канадських доларів (близько 105 млрд доларів США), які вона обкладе митом, якщо новообраний президент США Дональд Трамп вирішить ввести мита на канадські товари.

За словами співрозмовника, цей список є попереднім і набуде чинності лише в тому випадку, якщо адміністрація Трампа зробить перший крок.

Він зазначив, що пізніше можуть бути додані додаткові тарифи з Канади, залежно від того, що робитимуть США, сказав співрозмовник.

Водночас продукти з цього початкового списку не розголошуються.

Нагадаємо

Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари та звинуватив Оттаву в нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.