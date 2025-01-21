«Трамп планує запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади»

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Ми розглядаємо можливість 25% мит на Мексику та Канаду, оскільки вони дозволяють великій кількості людей проникати до США. Думаю, ми це зробимо 1 лютого», — сказав Трамп.

Зазначається, що плани Трампа щодо мит на дві країни, які є важливими постачальниками енергоносіїв та автомобілів для США, загрожують розпалити торговельну війну між учасниками Угоди США-Мексика-Канада (USMCA). Угода регулює торговельні потоки на суму $1,8 трлн, згідно з даними за 2022 рік.

Своєю чергою Канада і Мексика заявили, що вдадуться до відповідних заходів проти американських товарів, якщо Трамп введе мита. Угоду USMCA мають переглянути у 2026 році.

«Канада — дуже серйозний порушник», — зазначив Трамп, скаржачись на потоки фентанілу (опіоїдний знеболюючий препарат, — ред.) та мігрантів через північний кордон США.

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Реакція ринку

Після заяв Трампа долар США підскочив у ціні відносно більшості основних валют. Індекс долара Bloomberg зріс на 0,7%, що стало найбільшим зростанням з 18 грудня, оскільки інвестори почали шукати безпечну гавань у світовій резервній валюті. Канадський долар і мексиканське песо впали на 1,4% кожне щодо долара США.

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На китайських ринках відчувалося деяке полегшення, оскільки Трамп не оголосив про негайне введення мит проти другої за розміром економіки світу.

Індекс китайських акцій, що торгуються в Гонконзі, зріс на 1%, тоді як показники на материковому Китаї коливалися. Офшорний юань знизився на 0,2%, але утримав більшу частину зростання, досягнутого в понеділок.