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21 січня 2025, 15:57

Трамп планує запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує ввести раніше анонсовані мита до 25% на товари з Мексики та Канади до 1 лютого.

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«Ми розглядаємо можливість 25% мит на Мексику та Канаду, оскільки вони дозволяють великій кількості людей проникати до США. Думаю, ми це зробимо 1 лютого», — сказав Трамп.

Зазначається, що плани Трампа щодо мит на дві країни, які є важливими постачальниками енергоносіїв та автомобілів для США, загрожують розпалити торговельну війну між учасниками Угоди США-Мексика-Канада (USMCA). Угода регулює торговельні потоки на суму $1,8 трлн, згідно з даними за 2022 рік.

Своєю чергою Канада і Мексика заявили, що вдадуться до відповідних заходів проти американських товарів, якщо Трамп введе мита. Угоду USMCA мають переглянути у 2026 році.

«Канада — дуже серйозний порушник», — зазначив Трамп, скаржачись на потоки фентанілу (опіоїдний знеболюючий препарат, — ред.) та мігрантів через північний кордон США.

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Реакція ринку

Після заяв Трампа долар США підскочив у ціні відносно більшості основних валют. Індекс долара Bloomberg зріс на 0,7%, що стало найбільшим зростанням з 18 грудня, оскільки інвестори почали шукати безпечну гавань у світовій резервній валюті. Канадський долар і мексиканське песо впали на 1,4% кожне щодо долара США.

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На китайських ринках відчувалося деяке полегшення, оскільки Трамп не оголосив про негайне введення мит проти другої за розміром економіки світу.

Індекс китайських акцій, що торгуються в Гонконзі, зріс на 1%, тоді як показники на материковому Китаї коливалися. Офшорний юань знизився на 0,2%, але утримав більшу частину зростання, досягнутого в понеділок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
21 січня 2025, 16:52
#
«Трамп планує запровадити 25% мита на товари з Мексики та Канади»

Ще вже є новини про погрози Трампа відносно ЄС, мовляв зробить більші мита, якщо не будуть купляти в США більше газу та нафти, ну про мита для Китаю мова ще минулого літа була, навіть бріксам шміксам погрожує 100% митами, якщо ті не відмовляться від ідеї створення валюти на заміну долару)


зараз походу взагалі всі прикурять від Трампа з його митами))
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