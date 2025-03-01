США можуть зупинити військову допомогу Україні — The Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зупинити усі поточні постачання Україні військової допомоги. Це начебто може бути реакцією Вашингтона на сварку українськими та американських лідерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

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Що відомо

Високопосадовець з адміністрації Трампа розповів американській газеті, що адміністрація наразі розглядає таку можливість.

Також зазначається, що це може бути «відповіддю» на зауваження президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті та реакцією на «його сприйняту непоступливість у мирному процесі».

Між тим видання CNN пише, що таких ризиків немає, і що адміністрація Трампа не планує оголошувати про збільшення допомоги Україні, але допомога все ще надходить".

За даними західних ЗМІ, хоча у Трампа не анонсували жодних нових військових поставок для України, постачання зброї та обладнання, про які було анонсовано раніше за адміністрації Джо Байдена, все ще надходить до України «в останні тижні».

«За словами багатьох американських чиновників, не було жодних ознак того, що змінилося відразу після вибуху в Овальному кабінеті», — передає CNN.

Також є багато довгострокових контрактів між виробниками зброї та США щодо надсилання систем озброєння в Україну, йдеться в публікації американських ЗМІ. Також вказується, що ці контракти були оголошені в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), та мали на меті забезпечити Україну зброєю в майбутньому.

Передісторія

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтона (США). Він провів зустріч з американськими сенаторами та з президентом США Дональдом Трампом.

Однак під час спілкування з представниками ЗМІ між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.