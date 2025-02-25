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25 лютого 2025, 16:02

Електромобілі та гібриди — головні драйвери зростання авторинку ЄС у січні

У січні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% — до 831,2 тис. од. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

У січні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% — до 831,2 тис.
Фото: pixabay.com

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Найбільші ринки Євросоюзу зафіксували падіння січневого попиту на нові авто:

  • у Франції (-6,2%),
  • в Італії (-5,8%),
  • у Німеччині (-2,8%).

В Іспанії навпаки було зростання на 5,3%.

Позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV).

Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — майже 35%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

  • Гібриди (HEV) — 290 014 од. (+18%);
  • Бензинові авто — 244 763 од. (-19%);
  • Електромобілі (BEV) — 124 341 од. (+34%);
  • Дизельні — 82 942 од. (-27%);
  • Плагін-гібриди — 61 406 од. (-8%);
  • Інші — 27 735 од. (-16%).

Читайте також: Продажі Tesla у Європі впали майже вдвічі

Електромобілі та гібриди

У січні 2025 року продажі нових електромобілів зросли на 34% до 124 341 од., захопивши 15% частки ринку.

Три з чотирьох найбільших ринків у регіоні, на які разом припадає 64% усіх реєстрацій електромобілів, зафіксували значний двозначний приріст: Німеччина (+53,5%), Бельгія (+37,2%) і Нідерланди (+28,2%), тоді як у Франції спостерігалося невелике зниження на -0,5%.

У січні кількість нових реєстрацій гібридних авто у ЄС зросла на 18,4%, завдяки значному зростанню на чотирьох найбільших ринках: Франції (+52,2%), Іспанії (+23,5%), Німеччини (+13,7%) та Італії (+10,6%). У перший місяць 2025 року було зареєстровано 290 014 гібридних авто, що становить 34,9% частки ринку ЄС.

У січні 2025 року кількість гібридних авто, що підключаються до електромережі, знизилася на 8,5% до 61 406 одиниць. Це зниження було зумовлене в основному значним скороченням на ключових ринках, таких як Бельгія (-66,6%) і Франція (-54%).

У результаті плагін-гібриди зараз становлять 7,4% від загального обсягу продажів автомобілів у ЄС.

Бензинові та дизельні авто

У січні 2025 року кількість реєстрацій бензинових автомобілів суттєво знизилася на 18,9%, причому на всіх основних ринках. Франція зазнала найбільшого падіння, де реєстрація впала на 28,2%, за нею йдуть Німеччина (-23,7%), Італія (-17%) та Іспанія (-11,1%).

З 244 763 нових авто, зареєстрованими минулого місяця, частка ринку бензинових авто впала до 29,4% порівняно з 35,4% у тому ж місяці минулого року.

Аналогічно, ринок дизельних автомобілів скоротився на 27%, в результаті чого в січні цього року частка дизельних авто на ринку склала 10%. Загалом, у більшості ринків ЄС спостерігалося двозначне скорочення.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
25 лютого 2025, 16:10
#
Продажі електромобілів Tesla по всій Європі у січні впали на 45%, у той час як в світі спостерігається сплеск попиту на повністю електричні авто. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), очолювана мільярдером Ілоном Маском американська компанія продала в країнах Європи лише 9945 авто, тоді як рік тому вдалося реалізувати 18 161 електромобіль.
У Німеччині в січні зареєстровали лише 1277 нових автомобілів Tesla — це найгірший показник з липня 2021 року. Якщо казати про Францію, то у цій країні падіння продажу склало 63%, що є антирекордом з серпня 2022 року. Також зазначається, що у Британії Tesla вперше поступилася китайському бренду BYD.
В агентстві поділилися, що одна з причин такої динаміки — перехід на нові виробничі лінії для електрокросовера Model Y, який є найбільш популярною моделлю Tesla. До цього додались «‎суперечливі"‎ заяви Ілона Маска щодо політики лідерів ряду європейських країн.
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bonv
bonv
25 лютого 2025, 16:11
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Найпопулярнішим автомобілем в Німеччині, яка є найбільшим ринком ЄС, став Volkswagen Golf. На другій позиції знаходиться Volkswagen Tiguan, на третій — Volkswagen T-Roc.
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neverice
neverice
25 лютого 2025, 17:25
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Йде діло. Все добре — що електромобіль, що гібрид — ключове в них радикальне зниження споживання нафти.
Нафта — це непрямий податок у розмірі $1000 на рік з кожного автовласника в кишеню росії, США, та різним еміратам. І неважливо, де ця нафта купується. Використання нафти підтримує попит та ціни, і дозволяє заробляти непристойні гроші всім нафтовим країнам.
Фактична потреба в нафті (окрім палива) радикально менша і більшою частиною сформована тим, що треба кудись дівати залишки від переробки нафти на паливо.
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