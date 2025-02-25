Електромобілі та гібриди — головні драйвери зростання авторинку ЄС у січні

У січні 2025 року кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС скоротилася в річному обчисленні на 2,6% — до 831,2 тис. од. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА).

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Найбільші ринки Євросоюзу зафіксували падіння січневого попиту на нові авто:

у Франції (-6,2%),

в Італії (-5,8%),

у Німеччині (-2,8%).

В Іспанії навпаки було зростання на 5,3%.

Позитивну динаміку продемонстрували лише такі сегменти авторинку, як електромобілі (BEV) та гібриди (HEV).

Причому, гібриди (HEV) охопили найбільшу частку ринку нових легковиків — майже 35%.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) — 290 014 од. (+18%);

Бензинові авто — 244 763 од. (-19%);

Електромобілі (BEV) — 124 341 од. (+34%);

Дизельні — 82 942 од. (-27%);

Плагін-гібриди — 61 406 од. (-8%);

Інші — 27 735 од. (-16%).

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Електромобілі та гібриди

У січні 2025 року продажі нових електромобілів зросли на 34% до 124 341 од., захопивши 15% частки ринку.

Три з чотирьох найбільших ринків у регіоні, на які разом припадає 64% усіх реєстрацій електромобілів, зафіксували значний двозначний приріст: Німеччина (+53,5%), Бельгія (+37,2%) і Нідерланди (+28,2%), тоді як у Франції спостерігалося невелике зниження на -0,5%.

У січні кількість нових реєстрацій гібридних авто у ЄС зросла на 18,4%, завдяки значному зростанню на чотирьох найбільших ринках: Франції (+52,2%), Іспанії (+23,5%), Німеччини (+13,7%) та Італії (+10,6%). У перший місяць 2025 року було зареєстровано 290 014 гібридних авто, що становить 34,9% частки ринку ЄС.

У січні 2025 року кількість гібридних авто, що підключаються до електромережі, знизилася на 8,5% до 61 406 одиниць. Це зниження було зумовлене в основному значним скороченням на ключових ринках, таких як Бельгія (-66,6%) і Франція (-54%).

У результаті плагін-гібриди зараз становлять 7,4% від загального обсягу продажів автомобілів у ЄС.

Бензинові та дизельні авто

У січні 2025 року кількість реєстрацій бензинових автомобілів суттєво знизилася на 18,9%, причому на всіх основних ринках. Франція зазнала найбільшого падіння, де реєстрація впала на 28,2%, за нею йдуть Німеччина (-23,7%), Італія (-17%) та Іспанія (-11,1%).

З 244 763 нових авто, зареєстрованими минулого місяця, частка ринку бензинових авто впала до 29,4% порівняно з 35,4% у тому ж місяці минулого року.

Аналогічно, ринок дизельних автомобілів скоротився на 27%, в результаті чого в січні цього року частка дизельних авто на ринку склала 10%. Загалом, у більшості ринків ЄС спостерігалося двозначне скорочення.

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