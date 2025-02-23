ЄС шукає способи, як конфіскувати частину заморожених $280 мільярдів рф — Bloomberg

Європейський союз вивчає способи вилучення заморожених $280 млрд Центрального банку рф на тлі ознак того, що США можуть скоротити свою допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, чиновники ЄС обговорюють, як ці активи можуть бути використані як застава для запланованої Міжнародної претензійної комісії, яка визначить розмір компенсації, що належить Україні. Активи можуть бути заарештовані, якщо Москва відмовиться сплатити збитки.

Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями росії відшкодувати збитки в потенційній мирній угоді.

Співрозмовники уточнюють, що суму конфіскованих коштів буде зараховано як частину російських виплат за завдані Україні збитки в рамках можливої мирної угоди.

Глави міністерства економіки і фінансових послуг ЄС Валдіс Домбровскіс і Марія Луїс Альбукерке заявили, що блок має вивчити всі можливі варіанти допомоги Україні, включно з конфіскацією активів російського Центробанку.

Інший обговорюваний варіант передбачає, що ЄС зобов'яже держави-члени конфіскувати суверенні активи як компенсацію за руйнування енергетичної інфраструктури України.

Вони вивчають, чи буде рішення Міжнародного кримінального суду з цього питання і жорстокість атак виправдовувати дії відповідно до кримінального законодавства країн ЄС.

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Проти повного арешту

Водночас країни-члени ЄС, включаючи Німеччину та Францію, виступили проти пропозицій щодо повного арешту активів через правові та економічні наслідки, які можуть виникнути, а також через те, як така дія може вплинути на міжнародну роль євро.

Дипломатична служба ЄС і деякі держави-члени вивчили, чи будуть потрібні судові рішення як правова основа для арешту заморожених активів, чи буде достатньо розрахунку збитків. Європейський центральний банк висловив стурбованість з приводу цієї ідеї.

Пропозиції ускладнюються тим, що G7 вже використала прибуток, отриманий від заморожених російських активів для фінансування кредиту Україні на $50 млрд.

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Міжнародна комісія з претензій

Зазначається, що Європейська комісія повідомила послам ЄС цього тижня, що переговори про створення Міжнародної комісії з врегулювання претензій для України розпочнуться 24 березня.

Також там додали, що нову організацію обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок, 24 лютого.

Завданням нової комісії буде оцінка претензій про відшкодування збитків і визначення точної суми, що підлягає виплаті.

«Без компенсації не може бути справедливості. росія повинна відповісти за свою агресію, і вона повинна заплатити», — заявила цього місяця голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коли виконавчий орган ЄС зробив перші кроки для створення Міжнародної комісії з претензій.

Заморожені російські активи

ЄС, країни «Великої сімки» (G7) та Австралія заморозили близько $280 млрд активів російського центрального банку у формі цінних паперів і готівки, в основному через бельгійський кліринговий дім Euroclear.

Згідно з оцінками Міністерства фінансів США, завдяки санкціям, накладеним на відомих російських осіб, було додатково заморожено активи на суму близько $58 млрд, включаючи будинки, яхти та приватні літаки.