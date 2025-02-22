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22 лютого 2025, 11:17

ЄС готує військову допомогу Україні на 20 мільярдів євро — Bloomberg

Європейський Союз готує пакет додаткової військової підтримки для України на близько 20 млрд євро ($20,9 млрд). Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, яке знайоме з цим питанням.

Європейський Союз готує пакет додаткової військової підтримки для України на близько 20 млрд євро ($20,9 млрд).
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що ЄС намагається погодити таку допомогу для Києва на тлі зусиль президента США Дональда Трампа досягти швидкого мирного врегулювання з росією.

Ініціатива буде спрямована на доставку артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ударних ракет високої точності, безпілотників, а також іншої зброї.

Крім того новий пакет військової підтримки має на меті зміцнити українські військові бригади.

Коли погодять пакет допомоги

Цього тижня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС прагне досягти принципової згоди щодо цієї ініціативи, яка передбачає внески як у вигляді озброєння, так і в грошовій формі від держав-членів та країн-однодумців.

Після цього лідери Євросоюзу повинні будуть узгодити суму та затвердити пакет допомоги.

Ці терміни можуть зміститися, оскільки Угорщина заявила про намір протистояти будь-якій новій військовій допомозі Україні, а Німеччина готується до дострокових парламентських виборів, які пройдуть у неділю 23 лютого.

Відколи Трамп запустив процес переговорів з Москвою ЄС поспішає розробити плани підтримки України, надати країні гарантії безпеки у разі мирної угоди з росією та збільшити власні витрати на оборону.

Нагадаємо

Нещодавно видання Politico повідомляло, що країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з росією.

Двоє анонімних дипломатів заявили, що пакет військової допомоги на 6 млрд євро є відправною точкою, і він може збільшитися до 10 млрд євро чи більше, оскільки європейські країни будуть вивчати свої запаси, аби зрозуміти, що вони можуть надіслати до України.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+27
Bookseller
Bookseller
22 лютого 2025, 13:19
#
Интересно задать такой вопрос ЕС: С кем вам выгоднее поддерживать хорошие отношения с Зеленским или с Трампом🤑? Я думаю, что Зеленский важнее, конечно. Зачем им тот Трамп? 😉
+
+13
Kharakternyk
Kharakternyk
22 лютого 2025, 13:47
#
Та всі ці ліваки, всі ці, так звані перші обличчя ЄС, скоро також підуть в небуття. Трамп навіть не звертає увагу на більшість з них.
+
+28
torn
torn
22 лютого 2025, 14:16
#
Интересно что Европа будет требовать от нас для оплаты счетов.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
22 лютого 2025, 14:55
#
Хорошо, что помогают,
плохо, что многие украинцы считают, что европейцы ДОЛЖНЫ помогать.
А почему должны непонятно.
Сказки про нападение путина на Европу обычная пропаганда

У простых европейцев абсолютное разочарование от Украины и украинцев. Эти представления с флагами и песнями с просьбами о помощи уже никому не интересны. Тем более потом митингующие садятся в свои дорогущие авто и едут в ресторан
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