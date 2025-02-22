ЄС готує військову допомогу Україні на 20 мільярдів євро — Bloomberg

Європейський Союз готує пакет додаткової військової підтримки для України на близько 20 млрд євро ($20,9 млрд). Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, яке знайоме з цим питанням.

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Зазначається, що ЄС намагається погодити таку допомогу для Києва на тлі зусиль президента США Дональда Трампа досягти швидкого мирного врегулювання з росією.

Ініціатива буде спрямована на доставку артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ударних ракет високої точності, безпілотників, а також іншої зброї.

Крім того новий пакет військової підтримки має на меті зміцнити українські військові бригади.

Коли погодять пакет допомоги

Цього тижня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС прагне досягти принципової згоди щодо цієї ініціативи, яка передбачає внески як у вигляді озброєння, так і в грошовій формі від держав-членів та країн-однодумців.

Після цього лідери Євросоюзу повинні будуть узгодити суму та затвердити пакет допомоги.

Ці терміни можуть зміститися, оскільки Угорщина заявила про намір протистояти будь-якій новій військовій допомозі Україні, а Німеччина готується до дострокових парламентських виборів, які пройдуть у неділю 23 лютого.

Відколи Трамп запустив процес переговорів з Москвою ЄС поспішає розробити плани підтримки України, надати країні гарантії безпеки у разі мирної угоди з росією та збільшити власні витрати на оборону.

Нагадаємо

Нещодавно видання Politico повідомляло, що країни-члени Європейського Союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з росією.

Двоє анонімних дипломатів заявили, що пакет військової допомоги на 6 млрд євро є відправною точкою, і він може збільшитися до 10 млрд євро чи більше, оскільки європейські країни будуть вивчати свої запаси, аби зрозуміти, що вони можуть надіслати до України.