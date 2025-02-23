росія може погодитися на використання $300 млрд своїх заморожених активів у Європі для відновлення України, але наполягатиме, щоб частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають під її контролем (близько 20% країни). Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
росія може погодитися на використання заморожених $300 мільярдів для відновлення України — Reuters
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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році США та їхні союзники заборонили фінансові операції з Центральним банком рф і Міністерством фінансів, заблокувавши $300−350 млрд російських активів.
Більшість цих коштів зберігається у вигляді європейських, американських та британських державних облігацій у європейських депозитаріях.
Попри те, що переговори між росією та США перебувають на дуже ранньому етапі, в Москві розглядають можливість використання значної частини заморожених резервів для відновлення України в рамках потенційної мирної угоди, зазначають джерела.
Торік Світовий банк оцінив відбудову України у $486 млрд.
Reuters стверджує, що раніше не повідомлялося про можливу згоду росії на використання заморожених активів для відновлення України.
Зазначається, що це може свідчити про готовність Москви до певних компромісів у переговорах із Вашингтоном, особливо на тлі того, що Трамп просуває ідею отримання США доступу до українських корисних копалин в обмін на підтримку.
У 2023 році країни «Великої сімки» (G7) заявили, що російські суверенні кошти залишатимуться замороженими, доки рф не заплатить за шкоду, завдану Україні.
Раніше росія заявляла, що плани використання заморожених активів в Україні є пограбуванням.
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