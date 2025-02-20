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20 лютого 2025, 20:00

Головне за четвер: Найприбутковіші банки, місія МВФ та дохідність ОВДП і депозитів

Топ-10 найприбутковіших банків за 2024 рік

Платоспроможні банки України за 2024 рік отримали 103,7 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 24,9% більше, ніж за 2023 рік (83,0 млрд гривень). Про це йдеться в даних НБУ. Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний Приватбанк, який заробив 40,141 млрд гривень.

З 1 березня націнки на ліки будуть обмежені: що зміниться для покупців

Українцям обіцяють великі «знижки» на ліки: Кабмін обмежив націнки на медикаменти і в опті, і в роздробі. Документ набирає чинності 1 березня, і, як обіцяють у МОЗ, «забезпечить здешевлення деяких препаратів до 30%». Втім, так сильно подешевшають далеко не всі ліки.

МВФ розпочав місію для перегляду програми EFF

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм розпочала 20 лютого у Києві обговорення з представниками влади України сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Про це заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Інфляція прискорюється: як змінюватиметься дохідність ОВДП та депозитів

Інфляція в Україні продовжує прискорюватися. Розглянемо докладніше, як на цьому тлі може змінитися дохідність гривневих депозитів і ОВДП, а головне, як сформувати оптимальний портфель таких паперів.

Українці заощаджують, але не на їжі та алкоголі: як змінилися звички споживачів

Війна докорінно змінила споживчі звички українців. Якщо раніше попит формувався під впливом трендів, сезонності та економічного стану, то зараз ключовими чинниками стали безпека, доступність і першочергові потреби, розповів УП керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні і Центральній Азії Ігор Сироватко. «Мінфін» вибрав головне.

Джерело: Мінфін
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