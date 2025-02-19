ЄС погодив новий пакет санкцій проти рф — ЗМІ

Країни Європейського Союзу узгодили новий пакет санкцій проти росії, у відповідь на її агресію в Україні. Про це повідомляє Financial Times.

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Це вже 16-й пакет санкцій ЄС із моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він спрямований, зокрема, на російську алюмінієву промисловість і передбачає подальше посилення обмежень на експорт нафти.

До санкційного списку додано 13 нових банків, 73 танкери так званого «тіньового флоту», які Росія використовує для експорту нафти, а також поступову заборону для країн ЄС на закупівлю окремих видів російської алюмінієвої продукції, повідомляють джерела, знайомі зі змістом пакета санкцій.

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Новий пакет, який у середу вранці погодили посли всіх 27 країн ЄС, також містить санкції проти додаткових фізичних і юридичних осіб, які допомагають росії вести війну проти України.

«Ми продовжуємо підтримувати Україну і продовжуємо застосовувати санкції проти російського агресора, тому що це правильно, зберігаючи міжнародні правила та порядок, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність», — сказав один дипломат ЄС, ознайомлений з новим пакетом санкцій.

Журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у соцмережі X написав, що офіційно новий пакет санкцій буде схвалений міністрами закордонних справ країн ЄС наступного понеділка, 24 лютого — у третю річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у січні 2025 року Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про запровадження санкцій проти російських «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та інших компаній, пов’язаних з «тіньовим» флотом танкерів, який дозволяє рф експортувати нафту в обхід обмежень.

Того ж місяця Японія ввела санкції проти 11 фізичних осіб, 29 компаній та трьох банків.