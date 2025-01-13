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13 січня 2025, 17:44

Індія відмовлятиметься від танкерів із російською нафтою, що потрапили під санкції США

Індія планує заборонити розвантаження нафти з танкерів, які було внесено до санкційного списку США через їхню участь у транспортуванні російських вантажів. Про це заявив високопосадовець в уряді Індії, який побажав залишитися анонімним, пише Bloomberg.

Індія планує заборонити розвантаження нафти з танкерів, які було внесено до санкційного списку США через їхню участь у транспортуванні російських вантажів.
Фото: depositphotos

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Заборона Індії

Він повідомив, що танкерам із санкційного списку буде заборонено розвантажувати вантажі. Виняток зроблять для суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони завершать розвантаження до 12 березня.

Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб гарантувати, що нафта не надходить від постачальників, які потрапили під санкції США.

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Посадовець також розповів, що індійські нафтопереробні заводи зараз ведуть переговори про довгострокові постачання з країнами Близького Сходу та можуть запросити додаткові обсяги залежно від ситуації на ринку. Індія переглядає участь державних компаній у проєкті Восток Ойл, що також потрапив під санкції.

У разі зменшення російських постачань індійські нафтопереробники можуть втратити знижки, якими вони користувалися.

Чиновник переконаний, що ефект санкцій відчуватиметься через два місяці, коли закінчиться перехідний період.

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«Постачання нафти не є проблемою, оскільки ОПЕК має резервні потужності на 3 мільйони барелів на день, а постачальники поза ОПЕК, як-от США, Канада, Бразилія та Гаяна, можуть легко збільшити обсяги… Ціни на нафту залишаються проблемою, але подорожчання вище за $80, ймовірно, буде тимчасовим», — зазначив індійський урядовець.

росія досі не заявила про свою позицію щодо нових санкцій, але, ймовірно, знайде способи доставляти нафту в Індію, переконаний він.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про запровадження санкцій проти російських «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та інших компаній, пов’язаних з «тіньовим» флотом танкерів, який дозволяє рф експортувати нафту в обхід обмежень.

Згідно із повідомленням на сайті OFAC, до санкційного списку потрапили 183 судна, в основному це танкери, які є частиною «тіньового» флоту, а також нафтові танкери, що належать російським операторам флоту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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