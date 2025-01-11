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11 січня 2025, 9:33

США та Британія запровадили санкції проти російських нафтових гігантів

Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про запровадження санкцій проти російських «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та інших компаній, пов’язаних з «тіньовим» флотом танкерів, який дозволяє рф експортувати нафту в обхід обмежень. Про це повідомляють пресслужби Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США та британського уряду.

Сполучені Штати та Велика Британія оголосили про запровадження санкцій проти російських «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» та інших компаній, пов’язаних з «тіньовим» флотом танкерів, який дозволяє рф експортувати нафту в обхід обмежень.
Фото: AI

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Згідно із повідомленням на сайті OFAC, до санкційного списку потрапили 183 судна, в основному це танкери, які є частиною «тіньового» флоту, а також нафтові танкери, що належать російським операторам флоту.

Крім того, кілька суден, на які потрапили під санкції, перевозили не лише російську, а й іранську нафту.

Під санкціями тепер також «Нефтегаз-Бурение», «Газпром Шельфпроект», «РН-Бурение» (структура «Роснефти») та інші. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компаній великої нафтового гіганта «Газпром Нефть».

Крім того, під санкції потрапили великі російські страхові компанії — «Ингосстрах» та «АльфаСтрахование», які займаються страхуванням морського експорту нафти з рф.

До санкційних списків також внесли низку вугільних російських компаній, серед них — «Кузбассразрезуголь», «Русский уголь», «Красноярсккрайуголь» та інші.

В уряді Британії заявили, що щодня «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» видобувають понад 1 мільйон барелів нафти, що становить приблизно $23 млрд на рік. Це більше, ніж ВВП Ямайки. Прибутки від цих двох компаній наповнюють військовий гаманець російського диктатора путіна та сприяють війні.

«Доходи від продажу нафти — це джерело життєвої сили для військової економіки путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці», — заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
w33
w33
11 січня 2025, 9:44
#
Незрозуміло чому ці санкції запровадили тільки зараз
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
11 січня 2025, 10:05
#
Щоб незабаром зняти:)
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