Японія ввела санкції проти 11 фізичних осіб, 29 компаній та трьох банків. Розширення санкційних обмежень відбулося через війну, яку розв'язала росія проти України, йдеться на сайті МЗС країни.
13 січня 2025, 11:59
Японія ввела санкції проти трьох російських банків
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Санкції проти банку
Під обмеження потрапили:
- московський ЦМРБанк,
- РФК-банк,
- казанський Тімер-банк.
Під персональними санкціями опинився віцепрезидент ЦМР-банку Дмитро Нікулін.
Крім того, Токіо запровадив санкційні обмеження проти низки компаній з Китаю, росії, Туреччини, Киргизії, Казахстану, ОАЕ та Таїланду.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі