Відтік капіталу з криптопродуктів, скам під виглядом мемкоїна Саудівської Аравії: що нового на ринку

Шахраї просували скам під виглядом офіційного мемкоїна Саудівської Аравії

Офіційний акаунт Саудівської юридичної конференції в X (раніше Twitter) зламали. Шахраї використовували його для просування нібито офіційного мемкоїна країни, прикрившись ім'ям прем'єр-міністра Мухаммеда ібн Салмана Аль Сауда.

Зловмисники замінили зображення профілю на фото прем'єр-міністра та опис сторінки. Після цього з акаунта опублікували анонс майбутнього запуску мемкоїна, але запис швидко видалили.

Судячи з усього, йдеться про токен FALCON. Судячи з контракту мемкоїна, розробник контролює 79% пропозиції. Капіталізація активу в моменті перевищила $400 000, але після цього впала.

В офіційній заяві представники Саудівської юридичної конференції підтвердили факт злому і попросили вибачення у можливих постраждалих. На момент написання новини фото прем'єр-міністра й анонс токена видалили.

Експерти попередили про загрозу переходу біткоїна до ведмежої фази

Перша криптовалюта може вступити в нову ведмежу фазу через зниження схильності до ризику інвесторами. Такого висновку дійшли в CryptoQuant.

Експерти послалися на метрику Inter-Exchange Flow Pulse, яка демонструє перехід монет з деривативних на спотові платформи, що сприймається як негативний сигнал.

«Зазвичай це відбувається, коли закриваються лонги та великі інвестори знижують свою схильність до ризику. Індикатор розвернувся вниз, що традиційно пов’язано з початком низхідного цінового руху», — пояснили фахівці.

На момент написання новини ціна біткоїна становить $95 300.

Рівень домінування біткоїна наблизився до 61% на тлі ситуації навколо LIBRA

Рівень домінування біткоїна досяг 60,93% у моменті, оновивши локальний максимум від кінця листопада 2024 року, згідно з TradingView. Це сталося на тлі високої волатильності в секторі альткоїнів. За місяць приріст становить 4,6%.

У коментарі The Block директор з продажу цифрових активів TP ICAP Хіна Саттар Джоші зазначила, що зміцнення позицій біткоїна зумовлене припливом інституційного капіталу.

За її словами, це свідчить про дедалі більшу роль великих інвесторів у сфері цифрових активів.

«Спад альткоїнів є відображенням припливу інституційного капіталу в біткоїни, який тепер розглядається як стабільна інвестиція в порівнянні з іншими цифровими активами», — зазначила вона.

Довіру інвесторів, зі свого боку, підірвав провальний запуск токена LIBRA.

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Відтік капіталу з криптопродуктів склав $415 мільйонів вперше за шість тижнів

У період із 10 по 14 лютого 2025 року відтік капіталу з криптопродуктів склав $415,3 млн. Перед цим позитивна тенденція тривала п’ять тижнів поспіль. Про це йдеться в щотижневому звіті CoinShares.

Експерти пов’язують негативний показник з виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який заявив про більш жорстку монетарну політику, а також даними про інфляцію в США, що перевищили очікування.

Біткоїн, який дуже чутливий до очікувань щодо відсоткових ставок, став основною мішенню для відтоків інвесторів, які склали $430 млн, зазначили у CoinShares. У Ethereum відтік на $7 млн, а от Solana, Sui, XRP, Litecoin, Cardano отримали приплив коштів.

Серед постачальників найбільше капіталу залучили біткоїн- та Ethereum фонди iShares — понад $136 млн сумарно.

Найбільший відтік у розрізі країн відбувся в США — $464 млн, тоді як більшість інших країн залишалися в основному незмінними після новин. Значні притоки були зафіксовані в Німеччині ($21 млн), Швейцарії ($12,5 млн) та Канаді ($10,2 млн).