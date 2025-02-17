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17 лютого 2025, 13:17

Крах криптовалюти Libra викликав політичну кризу в Аргентині

Уряд Аргентини ініціював розслідування після провалу Libra, повідомляє Bloomberg.

Уряд Аргентини ініціював розслідування після провалу Libra, повідомляє Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоПізно ввечері в п'ятницю активний користувач соціальних мереж і зараз лідер Аргентини Хав'єр Мілей направив своїх передплатників на сайт, який нібито збирає кошти для малого бізнесу в Аргентині з використанням криптовалюти.
Фото: bloomberg.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Пізно ввечері в п'ятницю активний користувач соціальних мереж і зараз лідер Аргентини Хав'єр Мілей направив своїх передплатників на сайт, який нібито збирає кошти для малого бізнесу в Аргентині з використанням криптовалюти.

В цей час в іншій частині світу підприємець у сфері цифрової валюти Хейден Девіс зауважив різке зростання вартості токена Libra — мемкоїн, який він допоміг запустити.

Президент Аргентини запустив свою криптовалюту, але відразу ж відмовився від неї.

Ринкова вартість токена перевищила $4 мільярди, але незабаром обрушилася, що стало катастрофою для інвесторів і спричинило політичну кризу для Мілея.

Засновник Barstool Sports Дейв Портной назвав це «найбільшою аферою всіх часів».

Події сприяли внутрішньому розслідуванню в уряді. Хейден Девіс пізніше визнав, що утримав частину прибутку.

Мілей тепер намагається реабілітуватися після політичного скандалу та планує візит до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити фінансову підтримку Аргентини від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та можливі винятки з тарифів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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MAXAOH
MAXAOH
17 лютого 2025, 13:25
#
Не может быть, на крипте только зарабатывают!))))
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Я_ __
Я_ __
17 лютого 2025, 13:59
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Якась дитяча спроба «сарказму» в тебе)) в будь-якій сфері, якщо хтось заробляє - значить хтось втрачає ці кошти якби, тримаю в курсі))
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MAXAOH
MAXAOH
17 лютого 2025, 14:03
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То, что на крипте разводят на бабки и кидают, тут согласен! Ты, балабол, много на крипте заработал?)
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Qwerty1999
Qwerty1999
17 лютого 2025, 13:27
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Что позволено Юпитеру, не позволено быку…
Милей захотел повторить успех Трампа — не сложилось…
Такое тоже бывает…
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0
SamBB
SamBB
17 лютого 2025, 13:28
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Зробимо їх разом аргентинськи)))
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