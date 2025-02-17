Уряд Аргентини ініціював розслідування після провалу Libra, повідомляє Bloomberg.
Крах криптовалюти Libra викликав політичну кризу в Аргентині
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Що відомо
Пізно ввечері в п'ятницю активний користувач соціальних мереж і зараз лідер Аргентини Хав'єр Мілей направив своїх передплатників на сайт, який нібито збирає кошти для малого бізнесу в Аргентині з використанням криптовалюти.
В цей час в іншій частині світу підприємець у сфері цифрової валюти Хейден Девіс зауважив різке зростання вартості токена Libra — мемкоїн, який він допоміг запустити.
Президент Аргентини запустив свою криптовалюту, але відразу ж відмовився від неї.
Ринкова вартість токена перевищила $4 мільярди, але незабаром обрушилася, що стало катастрофою для інвесторів і спричинило політичну кризу для Мілея.
Засновник Barstool Sports Дейв Портной назвав це «найбільшою аферою всіх часів».
Події сприяли внутрішньому розслідуванню в уряді. Хейден Девіс пізніше визнав, що утримав частину прибутку.
Мілей тепер намагається реабілітуватися після політичного скандалу та планує візит до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити фінансову підтримку Аргентини від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та можливі винятки з тарифів.
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Коментарі - 5
Милей захотел повторить успех Трампа — не сложилось…
Такое тоже бывает…