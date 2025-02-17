Крах криптовалюти Libra викликав політичну кризу в Аргентині

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Що відомо

Пізно ввечері в п'ятницю активний користувач соціальних мереж і зараз лідер Аргентини Хав'єр Мілей направив своїх передплатників на сайт, який нібито збирає кошти для малого бізнесу в Аргентині з використанням криптовалюти.

В цей час в іншій частині світу підприємець у сфері цифрової валюти Хейден Девіс зауважив різке зростання вартості токена Libra — мемкоїн, який він допоміг запустити.

Президент Аргентини запустив свою криптовалюту, але відразу ж відмовився від неї.