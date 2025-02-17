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17 лютого 2025, 17:44

Зеленський назвав умову підписання угоди про копалини з США

Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про копалини зі Штатами. Втім, наразі документ не містить жодних гарантій безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі, пише РБК-Україна.

Україна зацікавлена у тому, щоб підписати угоду про копалини зі Штатами.

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Угода з США

«Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США. Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду. Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі», — розповів президент.

Він додав, що деякі деталі угоди можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі повинні одразу бути визначені. Якщо ж в угоді йтиметься про гарантії безпеки, тоді варто їх розглянути у контексті НАТО чи альтернативних механізмів. Президент зауважив, що гарантії безпеки передбачають не лише військову допомогу, але й містять економічні та політичні зобов’язання.

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«Щодо нашої армії: якщо Україна наразі не є членом НАТО, то ми повинні будувати власну систему безпеки за аналогією з Альянсом. І це має бути не просто концепція, а конкретні кроки. Для цього потрібні фінансування, зброя та інвестиції», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
san4os
san4os
17 лютого 2025, 18:04
#
Похоже що нас хотіли розвести як лохів… Підсунули угоду по якій ми їм копалини, а вони нам нічого…
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