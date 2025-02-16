Україна відхилила пропозицію США про передачу корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів. Про це пише газета Financial Times.

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Що відомо

За словами трьох джерел, Зеленський наполягає, щоб будь-яка угода щодо мінеральних ресурсів була безпосередньо пов’язана з американськими та європейськими гарантіями безпеки.

Під час свого візиту до Офісу президента в Києві Скотт Бессент, міністр фінансів США, приніс документ, який Дональд Трамп хотів, щоб Володимир Зеленський підписав до повернення Бессента у Вашингтон.

Перед тим як обговорити угоду із Зеленським приватно протягом приблизно години, Бессент заявив журналістам, що це «економічна угода» з Києвом, яка має «ще більше інтегрувати наші економіки».

Деталі

За його словами, адміністрація Трампа «стоятиме до кінця разом із Києвом», збільшуючи економічну підтримку, що забезпечить «довгостроковий щит безпеки для всіх українців» після завершення війни з росією.

Однак один із українських чиновників, який ознайомився з документом, заявив FT, що у ньому «не було жодних положень щодо майбутніх гарантій безпеки США».