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16 лютого 2025, 9:55

Україна відхилила пропозицію США про передачу корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів. Про це пише газета Financial Times.

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США передати їм близько 50% прав на українські рідкісноземельні корисні копалини, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Штатів.

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Що відомо

За словами трьох джерел, Зеленський наполягає, щоб будь-яка угода щодо мінеральних ресурсів була безпосередньо пов’язана з американськими та європейськими гарантіями безпеки.

Під час свого візиту до Офісу президента в Києві Скотт Бессент, міністр фінансів США, приніс документ, який Дональд Трамп хотів, щоб Володимир Зеленський підписав до повернення Бессента у Вашингтон.

Перед тим як обговорити угоду із Зеленським приватно протягом приблизно години, Бессент заявив журналістам, що це «економічна угода» з Києвом, яка має «ще більше інтегрувати наші економіки».

Деталі

За його словами, адміністрація Трампа «стоятиме до кінця разом із Києвом», збільшуючи економічну підтримку, що забезпечить «довгостроковий щит безпеки для всіх українців» після завершення війни з росією.

Однак один із українських чиновників, який ознайомився з документом, заявив FT, що у ньому «не було жодних положень щодо майбутніх гарантій безпеки США».

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
TattiReuven
TattiReuven
16 лютого 2025, 11:04
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Хоть что-то правильно сделал . Спасибо юристам
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0
financialGenius
financialGenius
16 лютого 2025, 11:07
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И как же так … думал что они особо ничего не читают и не во что не вникают … наверное не захотел стоять рядом с теми кто подписал будапештский меморандум , тоже про нашу «безопасность»
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