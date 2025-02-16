Президент Аргентини запустив власну криптовалюту, але одразу ж відмовився від неї

Президент Аргентини Хав'єр Мілей прорекламував криптовалютний токен, призначений для підтримки місцевого бізнесу, але після хвилі обурення та підозр у шахрайстві видалив свій допис. Про це пише агентство Bloomberg.

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Що відомо

Спочатку, у п’ятницю ввечері, Мілей опублікував у соцмережі X пост, у якому підтримав токен LIBRA. Він заявив, що зібрані кошти підуть на допомогу малому та середньому бізнесу Аргентини, наголосивши, що цей проєкт є приватним.

У текстовому повідомленні президент додав, що не отримуватиме жодної особистої фінансової вигоди від цієї ініціативи.

Президент розповів Bloomberg, що кілька місяців тому зустрічався з компанією KIP Protocol, яка стоїть за запуском криптовалюти. На її сайті є блог із селфі співзасновника компанії та Мілея, який піднімає палець угору, датоване 20 жовтня.

Падіння токена

Однак серед аргентинців миттєво поширилася паніка: люди почали сумніватися, чи не було зламано соцмережі президента, або ж чи сам Мілей не став жертвою криптошахраїв.

Через п’ять годин після публікації президент видалив пост, пояснивши це тим, що «не був обізнаний у деталях проєкту, а після того, як дізнався більше, вирішив припинити його поширення».

Ціна токена впала на 97% від піка лише протягом кількох годин.