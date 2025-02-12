В Revolut розповіли про послуги, які відкрили для українців

Британська фінтех-компанія Revolut оголосила про значне розширення своїх послуг для українських користувачів. Відтепер українці можуть відкривати повноцінні європейські рахунки Revolut, здійснювати валютні перекази без обмежень та інвестувати у криптовалюти та цінні метали. Про це пише Forbes.

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Відкриття європейського рахунку та картка Clear Sky

Українцям стала доступна можливість відкриття рахунку в європейському банку Revolut, що надає доступ до широкого спектру фінансових послуг. Разом з рахунком користувачі можуть замовити спеціальну дебетову картку Clear Sky, яка є мультивалютною та підтримує понад 30 різних валют. Випуск картки Clear Sky для українців є безкоштовним, а доставка здійснюється по Україні Новою Поштою.

Перекази коштів без обмежень

Revolut надає можливість здійснювати миттєві валютні перекази між користувачами Revolut без комісій та обмежень. Це стосується як переказів в Україну, так і в інші країни світу. За словами керівника запуску нових ринків Дмитра Стрельчука, Revolut не встановлює жодних лімітів на перекази, оскільки це європейський банківський рахунок. Обмеження можуть застосовуватися лише з боку українських банків.

Додаткові можливості

Окрім миттєвих переказів, користувачам Revolut також доступні SEPA- та SWIFT-платежі. Компанія також пропонує спеціальну дитячу картку, яка дозволяє батькам контролювати витрати своїх дітей.

Інвестиції в криптовалюту та цінні метали

Revolut надає можливість інвестувати у криптовалюту. У застосунку доступно близько 220 різних токенів. Крім того, користувачі можуть купувати та продавати цінні метали, такі як золото, платина та срібло.

Нагадаємо, що 11 лютого Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні.