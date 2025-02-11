Середня зарплата в Польщі за останній квартал минулого року зросла на 12,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані польського Центрального статистичного управління, передає Європейська правда.
11 лютого 2025, 19:16
У Польщі зросла середня зарплата на 12%. Вона більша, ніж в Україні у 10 разів
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Середня заробітна плата до вирахування податків у четвертому кварталі 2024 року склала 8 477 злотих, тобто понад 87 тис. грн. Це на понад 12,4% більше, ніж 2023 року.
Порівняно з попереднім кварталом 2024 року середня зарплата зросла на 3,9%.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Какая там польша…
>середня зарплата в країні станом на вересень 2024 року була 20 592 грн на місяць
87000/20592 = 4,22
Комусь треба навчитись користуватись калькулятором
СРЕДНЯЯ в Украине 22 500 грн. это в 4 раза меньше чем в Польше, а не 10. Все равно конешно ужасно, но не в 10. Учитывая падения курса и общую ситуацию в экономике из-за войны, это не так уж и плохо.