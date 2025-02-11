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11 лютого 2025, 8:47

Статки Маска вперше у 2025 році впали нижче $400 мільярдів

Статки мільярдера Ілона Маска впали нижче $400 мільярдів вперше за два місяці через двозначне падіння ціни акцій Tesla. Про це пише Bloomberg.

Статки мільярдера Ілона Маска впали нижче $400 мільярдів вперше за два місяці через двозначне падіння ціни акцій Tesla.
Фото: Семюель Корум/Bloomberg

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Падіння акцій

Акції автовиробника впали на 27% після досягнення історичного максимуму в середині грудня через надію, що близькість Маска до президента Дональда Трампа підвищить статки компанії. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, акції та опціони Tesla становлять понад 60% статків Маска, які досягли піку в $486,4 мільярда 17 грудня після виборів Трампа.

Минулий тиждень був найгіршим для Tesla з початку жовтня, коли акції впали на 11% після звіту про невтішні продажі. Поставки в Німеччину впали на 59% до найнижчого рівня з 2021 року, тоді як продажі в Китаї впали на 11,5% порівняно з роком раніше на тлі конкуренції з боку регіонального конкурента BYD Co.

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Акції впали в понеділок четвертий день поспіль під час торгів у Нью-Йорку, втративши на 3% до $350,73.

Маск та політика

Політична зміна Маска була ключовим фактором розвитку акцій Tesla після виборів, і 53-річний мільярдер приділяв більшу увагу Вашингтону з дня інавгурації.

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Він керував DOGE щодо скорочення витрат протягом трьох тижнів після того, як Трамп вступив на посаду, ліквідував USAID, ретельно перевірив дані про внутрішні платежі Міністерства фінансів і очолював кампанію зі скорочення федеральної робочої сили, пропонуючи працівникам вісім місяців зарплати в обмін на їхню відставку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
11 лютого 2025, 8:58
#
Очікувано.

Там ше Сем Алтьтман в ефірі Таймз Радіо нахвалює Трумпа, чекаємо на падіння акцій ОпенЕйАй також.
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