Продажі Tesla у Китаї в січні впали на 11,5%

Американський виробник електромобілів Tesla знизив продажі в Китаї в січні цього року на 11,5% у річному вираженні у зв'язку з зростаючою конкуренцією з боку місцевих виробників електрокарів. Про це повідомляє CNBC.

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Продаж Tesla в Китаї

Минулого місяця Tesla реалізувала 63 238 електромобілів у Китаї. Роком раніше за аналогічний період компанія продала 71447 електрокарів у Китаї.

Тим часом китайський конкурент BYD минулого місяця реалізував 296 446 повністю електричних і гібридних автомобілів, що підключаються, що на 47% більше, ніж роком раніше.

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Інші китайські конкуренти Tesla, включаючи Changan Automobile та Xpeng, також зафіксували зростання продажів.

Акції Tesla знижуються на 1,5% під час попередніх торгів у США у п'ятницю.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», компанія Tesla Inc. провела черговий раунд зниження цін на свої електромобілі Model 3 та Y у Китаї, а також представила седан Model S та Model X вищого класу, щоб краще втриматись у преміальному сегменті найбільшого у світі ринку електромобілів.