Акції Tesla зростають попри очікування на падіння продажів

Попри всю радість від повернення Дональда Трампа до Білого дому, Волл-стріт не впевнена, що автовиробник зможе уникнути першого річного падіння продажів за останні десять років. Про це пише Bloomberg.

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Аналітики, опитані агентством, підрахували, що компанія може поставити близько 510 400 автомобілів за останні три місяці року. Це встановить новий квартальний рекорд для Tesla, але компанії потрібно буде продати ще близько 4600 автомобілів, щоб виправдати свій прогноз щодо незначного зростання у 2024 році.

З дня виборів до середини грудня ринкова капіталізація автовиробника зросла на понад 733 мільярди доларів, коли його оцінка сягнула піка в 1,54 трильйона доларів.

Хоча інвестори роблять ставку на те, що поява Маска як основного донора новообраного президента Трампа принесе дивіденди його компаніям, річне падіння продажів може змусити їх засумніватися.

Зрештою, політичні рецепти Трампа далекі від того, щоб стати вирішальним фактором для Tesla. Хоча федеральна основа для розгортання автономних транспортних засобів дає привід для оптимізму, не ясно, чи готова технологія компанії. Радники Трампа також рекомендують йому скасувати субсидії на електромобілі та скасувати норми щодо економії палива та забруднення вихлопних газів, які приносять Tesla значні прибутки.