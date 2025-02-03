Продаж Tesla у Франції впав на 63%

Продаж Tesla у Франції, другому за величиною ринку електромобілів у Європейському союзі, у січні впав на 63%, пише Bloomberg.

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Падіння продажів

За даними французької галузевої асоціації La Plateforme Automobile, виробник зареєстрував всього 1141 автомобіль у січні, що є найменшим показником із серпня 2022 року.

Tesla показала результати гірші, ніж у галузі в цілому та за загальним продажем електромобілів — ці показники знизилися на 6,2% і 0,5% відповідно.

Нагадаємо

Минулого року кількість реєстрацій Tesla у країнах ЄС впала на 13%, причому більша частина спаду припала на Німеччину. Виробник електромобілів зазнає труднощів у країні через застарілий модельний ряд, зростаючу конкуренцію та скасування державних субсидій наприкінці 2023 року.

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Продаж Tesla в Німеччині впав на 41%, а загальний продаж електромобілів на акумуляторах знизився на 27%. Федеральне управління транспорту має опублікувати результати за січень у середу.

Автовиробники, що конкурують, розраховують на допомогу Tesla у дотриманні все більш суворих норм викидів ЄС цього року. Американська компанія об'єднає парк електромобілів, які вона продає цього року, принаймні з п'ятьма іншими виробниками на чолі з Toyota Motor Corp., Stellantis NV та Ford Motor Co.

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Наприкінці минулого місяця міністри французького уряду закликали Європейську комісію негайно призупинити дію регулювання викидів CO2 легковими автомобілями, попередивши, що це може призвести до того, що мільярди євро надійдуть китайським виробникам та Tesla, «чий генеральний директор Ілон Маск відкрито нападає на європейські правила та цінності».