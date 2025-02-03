Продаж Tesla у Франції впав на 63%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 лютого 2025, 17:00

Продаж Tesla у Франції впав на 63%

Продаж Tesla у Франції, другому за величиною ринку електромобілів у Європейському союзі, у січні впав на 63%, пише Bloomberg.

Продаж Tesla у Франції, другому за величиною ринку електромобілів у Європейському союзі, у січні впав на 63%, пише Bloomberg.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПадіння продажівЗа даними французької галузевої асоціації La Plateforme Automobile, виробник зареєстрував всього 1141 автомобіль у січні, що є найменшим показником із серпня 2022 року.
Фото: depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння продажів

За даними французької галузевої асоціації La Plateforme Automobile, виробник зареєстрував всього 1141 автомобіль у січні, що є найменшим показником із серпня 2022 року.

Tesla показала результати гірші, ніж у галузі в цілому та за загальним продажем електромобілів — ці показники знизилися на 6,2% і 0,5% відповідно.

Нагадаємо

Минулого року кількість реєстрацій Tesla у країнах ЄС впала на 13%, причому більша частина спаду припала на Німеччину. Виробник електромобілів зазнає труднощів у країні через застарілий модельний ряд, зростаючу конкуренцію та скасування державних субсидій наприкінці 2023 року.

Читайте також: Річний обсяг продажів Tesla впав уперше за більш ніж десятиліття

Продаж Tesla в Німеччині впав на 41%, а загальний продаж електромобілів на акумуляторах знизився на 27%. Федеральне управління транспорту має опублікувати результати за січень у середу.

Автовиробники, що конкурують, розраховують на допомогу Tesla у дотриманні все більш суворих норм викидів ЄС цього року. Американська компанія об'єднає парк електромобілів, які вона продає цього року, принаймні з п'ятьма іншими виробниками на чолі з Toyota Motor Corp., Stellantis NV та Ford Motor Co.

Читайте також: Продаж Tesla не виправдає очікувань Маска через зміни в політиці США — FT

Наприкінці минулого місяця міністри французького уряду закликали Європейську комісію негайно призупинити дію регулювання викидів CO2 легковими автомобілями, попередивши, що це може призвести до того, що мільярди євро надійдуть китайським виробникам та Tesla, «чий генеральний директор Ілон Маск відкрито нападає на європейські правила та цінності».

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають huliolopez, maestra и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами