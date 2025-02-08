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8 лютого 2025, 13:27

ЄС може знизити мита для американських авто, щоб уникнути торгової війни з Трампом — FT

Євросоюз запропонує знизити мита на імпорт автомобілів зі США в рамках угоди, спрямованої на уникнення торгової війни з Дональдом Трампом, пише Financial Times із посиланням на Бернда Ланге, який очолює торговий комітет Європейського парламенту.

Євросоюз запропонує знизити мита на імпорт автомобілів зі США в рамках угоди, спрямованої на уникнення торгової війни з Дональдом Трампом, пише Financial Times із посиланням на Бернда Ланге, який очолює торговий комітет Європейського парламенту.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомо«Ми можемо спробувати укласти угоду, перш ніж підвищувати витрати та тарифи», — сказав Ланге, який знайомий із дискусіями в ЄС про те, як знизити напруженість із Білим домом.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Ми можемо спробувати укласти угоду, перш ніж підвищувати витрати та тарифи», — сказав Ланге, який знайомий із дискусіями в ЄС про те, як знизити напруженість із Білим домом.

Блок запропонує закупити більше скрапленого природного газу та військової техніки у США, «а також розгляне можливість зниження мит на автомобілі», додав він.

ЄС сподівається уникнути руйнівної торгової війни, знайшовши способи скоротити свій торговий профіцит із США, який Трамп часто називав причиною каральних заходів.

Автомобільна промисловість ЄС підтримує цей крок, повідомили FT офіційні особи у Брюсселі. Сектор побоюється, що Трамп виконає свою загрозу запровадити мито.

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Зниження мит на автомобілі — рішення, ухвалене Європейською комісією як представником блоку з питань торговельної політики — також застосовуватиметься до Китаю та інших країн відповідно до правил СОТ.

Чиновники ЄС упевнені, що імпорт із Китаю не збільшиться, враховуючи, що блок уже ввів мита до 35% на електромобілі країни на тій підставі, що вони несправедливо субсидуються Пекіном.

Чиновники ЄС заявили, що було проведено консультації з ключовими країнами-виробниками автомобілів, включаючи Німеччину, і очікується, що Берлін не виступатиме проти цього кроку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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