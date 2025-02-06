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6 лютого 2025, 18:31

В Україні рекордний попит на IT-спеціалістів із початку великої війни

За січень 2025 року компанії на DOU опублікували 6 445 IT-вакансій, що стало найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Порівняно з груднем минулого року додалася 1 861 вакансія. Нинішній показник також на 1,4 тис. більший, ніж у січні торік. Про це йдеться у дослідженні галузевого порталу DOU.

За січень 2025 року компанії на DOU опублікували 6 445 IT-вакансій, що стало найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Фото: pixabay.com

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Лідери напрямів за кількістю вакансій

У п’ятірці напрямів за кількістю вакансій у січні:

  • Marketing — 722,
  • Sales — 382,
  • QA — 381,
  • Analyst — 359,
  • Front-end — 324.

Найбільший приріст мали: Marketing — +204 вакансії за місяць, Sales — +143 вакансії та Front-end — + 119.

Деякі категорії уперше перевищили рівень, який був до повномасштабки, або досягли його — це Architect (48 вакансій), Design (278), Product Manager (204), SEO (72), Support (209).

Однак кількість вакансій для розробників, QA та багатьох інших технічних спеціалізацій поки що далека від показників трирічної давнини.

Зазначається, що у сфері miltech також зафіксовано рекорд — 312 вакансій у січні.

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Конкуренція

Середня кількість відгуків на вакансію зросла до 26,6, а кількість кандидатів, що відгукувались на вакансії (20,4 тисячі), і самих відгуків (124 тисячі) у січні стали рекордними.

Найбільш конкурентними напрямами були:

  • front-end — 94,6 відгуку на вакансію,
  • QA — 70,7 відгуку.

Найактивніші компанії

Трійка найактивніших компаній у січні не змінилася. З нових компаній у переліку — RISK Inc, Brainstack, Growe, Newxel, «Дія».

Компанії, які розмістили найбільше вакансій у січні:

  • Genesis — 127 вакансій,
  • N-iX — 64,
  • SKELAR — 64,
  • EVOPLAY — 63,
  • AUDM — 56.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+28
financialGenius
financialGenius
6 лютого 2025, 18:50
#
Эх … гетьманцеву спасибо нужно сказать что гробит такую отрасль … стало совсем не выгодно работать через Украинский фоп 3 группы ит специалистам находясь в Европе … много рисков, а денег мало … через пару лет угробит эту отрасль в корне …
+
+15
bonv
bonv
6 лютого 2025, 20:57
#
Спочатку витискають з України тупими законами, а потім дефіцит. З чого б то дефіцит…
+
+15
bonv
bonv
6 лютого 2025, 20:58
#
Гірше ж точно не буде? © Нелохи з непрофанами простроченими,.
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