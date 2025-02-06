В Україні рекордний попит на IT-спеціалістів із початку великої війни

За січень 2025 року компанії на DOU опублікували 6 445 IT-вакансій, що стало найбільшим показником від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Порівняно з груднем минулого року додалася 1 861 вакансія. Нинішній показник також на 1,4 тис. більший, ніж у січні торік. Про це йдеться у дослідженні галузевого порталу DOU.

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Лідери напрямів за кількістю вакансій

У п’ятірці напрямів за кількістю вакансій у січні:

Marketing — 722,

Sales — 382,

QA — 381,

Analyst — 359,

Front-end — 324.

Найбільший приріст мали: Marketing — +204 вакансії за місяць, Sales — +143 вакансії та Front-end — + 119.

Деякі категорії уперше перевищили рівень, який був до повномасштабки, або досягли його — це Architect (48 вакансій), Design (278), Product Manager (204), SEO (72), Support (209).

Однак кількість вакансій для розробників, QA та багатьох інших технічних спеціалізацій поки що далека від показників трирічної давнини.

Зазначається, що у сфері miltech також зафіксовано рекорд — 312 вакансій у січні.

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Конкуренція

Середня кількість відгуків на вакансію зросла до 26,6, а кількість кандидатів, що відгукувались на вакансії (20,4 тисячі), і самих відгуків (124 тисячі) у січні стали рекордними.

Найбільш конкурентними напрямами були:

front-end — 94,6 відгуку на вакансію,

QA — 70,7 відгуку.

Найактивніші компанії

Трійка найактивніших компаній у січні не змінилася. З нових компаній у переліку — RISK Inc, Brainstack, Growe, Newxel, «Дія».

Компанії, які розмістили найбільше вакансій у січні:

Genesis — 127 вакансій,

N-iX — 64,

SKELAR — 64,

EVOPLAY — 63,

AUDM — 56.