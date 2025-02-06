Конкуренція за дистанційку та підйом бʼюті-індустрії: Що відбувається на ринку праці

2025 рік на ринку праці почався динамічно: кількість вакансій зросла на 7%. Найпомітніше побільшало роботи для спеціалістів бʼюті-сфери: масажистів, фахівців з лазерної епіляції, перукарів, майстрів манікюру. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

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Що відбувається на ринку праці

Попри дефіцит кадрів, роботодавці залишаються вимогливими до кандидатів: у січні на 10% зросла кількість вакансій, де компанія вимагає досвід роботи.

Згідно із дослідженням, ще одна важлива тенденція: на 17% побільшало пропозицій роботи, де компанія надає перевагу ветеранам. У січні таких вакансій було вже 3 742.

У січні на Work.ua кількість шукачів і відгуків від них була найвищою з моменту, коли на ринку почався дефіцит кадрів.

Запит шукачів на дистанційну роботу став ще помітнішим: у січні показник конкуренції за дистанційні вакансії зріс майже вполовину. Чи не вперше вакансіями, на які шукачі надсилають найбільше відгуків, стали не IT-професії (верстальник і Front-end Developer), а direct-менеджер і спеціаліст чата.

Щодо зарплати, то в січні медіана залишилася незмінною — 24 000 грн.