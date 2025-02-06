2025 рік на ринку праці почався динамічно: кількість вакансій зросла на 7%. Найпомітніше побільшало роботи для спеціалістів бʼюті-сфери: масажистів, фахівців з лазерної епіляції, перукарів, майстрів манікюру. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.
Конкуренція за дистанційку та підйом бʼюті-індустрії: Що відбувається на ринку праці
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відбувається на ринку праці
Попри дефіцит кадрів, роботодавці залишаються вимогливими до кандидатів: у січні на 10% зросла кількість вакансій, де компанія вимагає досвід роботи.
Згідно із дослідженням, ще одна важлива тенденція: на 17% побільшало пропозицій роботи, де компанія надає перевагу ветеранам. У січні таких вакансій було вже 3 742.
У січні на Work.ua кількість шукачів і відгуків від них була найвищою з моменту, коли на ринку почався дефіцит кадрів.
Запит шукачів на дистанційну роботу став ще помітнішим: у січні показник конкуренції за дистанційні вакансії зріс майже вполовину. Чи не вперше вакансіями, на які шукачі надсилають найбільше відгуків, стали не IT-професії (верстальник і Front-end Developer), а direct-менеджер і спеціаліст чата.
Щодо зарплати, то в січні медіана залишилася незмінною — 24 000 грн.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі