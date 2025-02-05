Nissan хоче відмовитися від умов злиття з Honda

Японські автовиробники Nissan та Honda у грудні оголосили про злиття, але тепер Nissan планує відмовитися від цього плану, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

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Що відомо

За угодою, компанії мали увійти в один холдинг на рівноправних умовах, але нещодавно Honda представила нову пропозицію. Згідно з ними, Nissan став би «дочкою» Honda.

Першу компанію це не влаштовує, тому виникла загроза, що Nissan не піде на злиття. Остаточного рішення не ухвалено, рада директорів компанії збереться з цього приводу у середу.

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Напередодні, 4 лютого, агентство Kyodo повідомило про нові умови, запропоновані Honda Nissan. Воно описало їх як «серйозну зміну» спочатку плану злиття.

Холдингову компанію виробники мали намір створити до серпня 2026-го. Участь в об'єднанні могла і Mitsubishi (Nissan володіє 24% її акцій), але джерела Reuters і Kyodo повідомляли, що компанія схиляється до відмови від об'єднання.

Нагадаємо

Honda є другим за величиною автовиробником Японії, а Nissan — третім. У разі злиття нова компанія стала б третьою за величиною у світі автомобільною групою за обсягом продажу автомобілів після Toyota та Volkswagen.

Рішення про об'єднання компанії ухвалили на тлі зростання конкуренції з китайськими концернами, такими як BYD, та американською Tesla.

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Крім того, Nissan перебуває у кризовій ситуації і через це йде на скорочення витрат. У листопаді компанія оголосила, що скоротить близько 9 тис. співробітників у всьому світі, а також виробничі потужності на 20%.

Bloomberg повідомляв, що труднощі в переговорах про злиття були пов'язані ще й з тим, що понад 35% акцій Nissan належать французькому концерну Renault (вартість пакета приблизно $3,6 млрд). Honda звернулася до Nissan з проханням викупити частку, що належить Renault, оскільки якщо хтось інший викупить її, то Nissan може зазнати небажаного іноземного впливу.

Агентство зазначало, що Nissan буде важко здійснити викуп через фінансові труднощі. Reuters повідомляв, що Renault відкрито до злиття, але намагався максимізувати вартість своєї частки.

«Мінфін» писав, що Nissan може припинити існування через рік, якщо не знайде інвестора.

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