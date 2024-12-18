Акції Nissan злетіли на 24% на новинах про можливе злиття з Honda

Акції Nissan Motor Co зросли на 24% у середу, максимально за останні 50 років, на тлі сподівань, що потенційне злиття з Honda Motor Co врятує японського автовиробника від фінансової кризи, пише Bloomberg.

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Що відомо

Акції стали лідером у японському індексі Nikkei 225, оскільки інвестори вітали новини для проблемного автовиробника, чиї акції за нинішнього керівництва демонстрували найгірші показники за останні 50 років.

«З огляду на те, що Nissan отримає підтримку від сильнішого у фінансовому та операційному відношенні партнера, це слід вважати гарною новиною», — написала у своїй записці Джулі Бут, старший аналітик лондонської дослідницької фірми Pelham Smithers Associates Ltd.

Деталі

Honda розглядає кілька варіантів, включаючи злиття, капітальне партнерство або створення холдингової компанії, сказав виконавчий віце-президент Сінджі Аояма у середу після повідомлень про переговори між автовиробниками.

Mitsubishi Motors Corp, яка, як передбачається, також візьме участь у співпраці, піднялася в ціні на 20%, що стало найбільшим зростанням з 2013 року.

Акції Honda, навпаки, впали на 3,4% через побоювання, що їй доведеться рятувати Nissan.

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