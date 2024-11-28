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28 листопада 2024, 13:05

Nissan може припинити існування через рік, якщо не знайде інвестора — FT

Nissan шукає ключового інвестора, щоб допомогти компанії пережити вирішальний рік, оскільки давній партнер Renault скорочує свою частку в японському автовиробнику, який перебуває в кризі. Про це повідомляє Financial Times.

Nissan шукає ключового інвестора, щоб допомогти компанії пережити вирішальний рік, оскільки давній партнер Renault скорочує свою частку в японському автовиробнику, який перебуває в кризі.
Фото: pixabay.com

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Nissan активно шукає довгострокового та стабільного інвестора, такого як банк або страхова компанія, щоб замінити частку акцій Renault, оскільки японський автовиробник завершує умови нової співпраці з виробництва електромобілів зі своїм головним конкурентом — Honda.

Двоє людей, знайомих із перебігом переговорів, повідомили, що метою є забезпечення стабільності на тлі падіння продажів у ключових ринках, таких як Китай і США. Високопосадовець у компанії Nissan заявив про терміновість ситуації.

«У нас є 12−14 місяців на виживання», — сказав він.

Nissan не виключає можливості, що Honda придбає частину його акцій, оскільки розглядаються «всі варіанти» в рамках заходів реструктуризації.

Водночас джерела, близькі до Renault, зазначили, що компанія готова продати частину своїх акцій Nissan компанії Honda. Такий крок може посилити зв’язки між Nissan і Honda, що, за словами одного з джерел, може бути «лише позитивним» для французької групи, яка переглядає 25-річний альянс із Nissan.

Nissan і Honda активізували переговори про співпрацю у сфері розробки електромобілів і програмного забезпечення на тлі посиленого тиску з боку китайських конкурентів і зростаючої невизначеності у США після переобрання Дональда Трампа президентом.

«Це буде складно. Врешті-решт, нам потрібно, щоб Японія та США генерували дохід,» — сказав високопосадовець, близький до Nissan. Після того як компанія не змогла скористатися недавнім бумом продажів гібридів у США, Nissan планує серію ключових запусків нових продуктів у найближчі місяці та роки.

Після оголошення про своє партнерство у серпні обидві японські компанії зменшували ймовірність капітального злиття, при цьому одна особа, близька до Nissan, зазначила, що придбання Honda частки акцій залишається «останнім варіантом.»

Однак пошук основного інвестора став ще більш критичним через кризу в Nissan, яка привернула увагу інвесторів із сингапурської компанії Effissimo Capital Management і гонконзької Oasis Management. Ці дві фірми є одними з найбільш відомих активістів в Азії, які раніше спрямовували свої кампанії на такі компанії, як Toshiba і Nintendo.

Тісніші зв’язки Nissan з Honda виникли після того, як компанія реструктуризувала свій давній альянс із Renault, укладений після того, як французький автовиробник врятував японську групу від майже повного банкрутства у 1999 році.

Однак ці відносини постійно супроводжувалися внутрішніми конфліктами через нерівні частки акцій та права голосу: Renault володіла 43% акцій Nissan, тоді як Nissan мала лише 15% акцій французької компанії без права голосу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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