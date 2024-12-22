Honda та Nissan можуть об'єднати зусилля у виробництві автомобілів

Honda і Nissan розглядають можливість виробництва автомобілів на заводах один одного в рамках свого плану поглиблення зв'язків. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформаційне агентство Kyodo.

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Honda також розглядає можливість постачання гібридних автомобілів для Nissan в рамках плану, який може призвести до потенційного злиття, але джерело інформації не згадується.

Злиття Honda, другої за величиною автомобільної компанії Японії, і Nissan, третьої за величиною, може створити третю за величиною автомобільну групу у світі за обсягом продажів автомобілів після Toyota і Volkswagen, з річним обсягом виробництва в 7,4 млн авто.

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«Як було оголошено в березні і серпні, наша компанія, Nissan і Mitsubishi Motors знаходяться в процесі об'єднання наших сильних сторін і вивчення потенційних форм співпраці, але поки що нічого не вирішено», — заявив представник Honda.

Цей крок пов'язаний із занепокоєнням щодо того, як політика новообраного президента США Дональда Трампа може вплинути на виробництво через його обіцянки запровадити протекціоністські торговельні заходи.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Nissan може припинити існування через рік, якщо не знайде інвестора.

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