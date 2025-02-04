Китай запровадив 10-відсоткове мито на імпорт нафти та сільськогосподарської техніки та 15-відсоткове мито на вугілля та зріджений природний газ (ЗПГ), що імпортуються зі США. Про це повідомив китайський Мінфін.
Китай відповів Трампу митами на нафту, ЗПГ та вугілля зі США
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Що відомо
Пекін запровадив експортний контроль матеріалів, що містять вольфрам, телур, рутеній, молібден, а також додав кілька компаній до реєстру ненадійних: PVH (володіє Calvin Klein) та Illumina.
Крім того, розпочато розслідування щодо Google щодо передбачуваних порушень антимонопольного законодавства.
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Bloomberg припускає, що претензії Китаю до Google можуть стосуватися операційної системи Android, браузера Chrome або онлайн-реклами, і називає розслідування скоріше символічним кроком, оскільки корпорація залишила китайський ринок у 2010-му у зв'язку з конфліктом з урядом, а бізнес в республіці обмежений здебільшого рекламою місцевих фірм.
Пекін оголосив про заходи у відповідь після набрання чинності рішенням президента США Дональда Трампа ввести 10-відсоткові мита на всю китайську продукцію.
Трамп напередодні, 3 лютого, розповів про плани зателефонувати китайському голові Сі Цзіньпіню, поки точних даних про дату їхньої розмови немає.
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Республіканець планував запровадити аналогічні заходи проти інших найбільших торгових партнерів — Канади та Мексики, але мита вдалося відкласти після переговорів сторін.
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