Мексика та США досягли тимчасової угоди: Трамп відкладає мита

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що США відкладуть запровадження 25% мит на мексиканські товари на місяць після «гарної розмови» з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє BBC.

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Основні домовленості

Мексика зобов’язалася посилити охорону кордону зі США, розгорнувши 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії. Їхньою головною метою буде боротьба з наркотрафіком, зокрема з фентанілом, який є однією з головних проблем для Трампа.

Зі свого боку, США пообіцяли працювати над припиненням контрабанди високопотужної зброї до Мексики.

Контекст торгівельної війни

Раніше Трамп підписав укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, що стало початком нової торгівельної війни. У відповідь Канада оголосила про введення 25% тарифів на низку американських товарів, а Китай планує оскаржити рішення Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Реакція ринків

Глобальні фінансові ринки відреагували на новину про мита зниженням у понеділок, 3 лютого. Це свідчить про занепокоєння інвесторів щодо наслідків торгівельної війни для світової економіки.

До теми: Мексика і Канада відповідають США своїми митами, Китай звертається до СОТ