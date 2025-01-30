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30 січня 2025, 16:02

Названо найбільш дефіцитні професії у Польщі в 2025 році

Найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили — до них, зокрема, входять: покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники. Про це повідомляє міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Найбільший дефіцит, прогнозований для всієї Польщі, виникне в групі професій, пов’язаних із застосуванням фізичної сили — до них, зокрема, входять: покрівельники, водії, комірники, слюсарі, монтажники, машиністи землерийної техніки, будівельники та зварювальники.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Ми роками стежимо за прогнозами Барометра професій, і щороку експерти вказують майже одні й ті самі професії - половина з них стосується працівників фізичної праці з кваліфікацією. Дефіцит таких кандидатів виникає через те, що кандидати не задоволені умовами праці. Крім того, це фізично важкий характер роботи, часто робота в складних і мінливих погодних умовах, тривалий робочий день, а у випадку водіїв — відрядження, а також вкрай незадовільний рівень оплати праці. Крім того, війна в Україні спричинила ще більший попит на чоловічі вакансії через неможливість виїзду чоловіків за кордон», — коментує Юрій Григоренко, головний аналітик міжнародної агенції працевлаштування Gremi Personal.

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Найбільш дефіцитні професії

Крім того, до переліку найбільш дефіцитних професій увійшли лікарі, вчителі, доглядальниці за особами, які перебувають на утриманні, медсестри та акушерки, працівники бухгалтерії та бухгалтерії, військовослужбовці.

В агенції кажуть, що дефіцит висококваліфікованих кадрів, тобто другої половини дефіцитних професій, які потребують навчання та багаторічного досвіду, також не є несподіванкою, адже вже принаймні кілька років ми входимо в період демографічної зими — на пенсію виходить більше людей, ніж випускників виходить на ринок праці, і такий випускник не в змозі замінити, наприклад, хірурга з 25-річним стажем.

Виходом тут є економічні мігранти, але їх складніше залучити не лише через довгі процедури, а й через те, що зарплата та умови праці та життя в Польщі не такі привабливі, як, наприклад, у Західній Європі.

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Єдиний вихід із ситуації дефіциту — ширше, ніж раніше, відкрити ринок праці для трудової міграції, що ризиковано, як вказують у спрямованих документах Міграційної стратегії, підготовленої урядом. Це вимагає, перш за все, впровадження програм управління мультикультуралізмом (сприяння інклюзивності, рівності та толерантності), включаючи розвиток каналів спілкування для використання кількох мов на робочому місці або, як часто роблять великі міжнародні компанії, навіть перехід на англійську мову.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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