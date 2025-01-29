В Держслужбі зайнятості назвали найзатребуваніші професії на ринку праці

Сьогодні ситуація на ринку праці залишається складною. Проблема існувала і до повномасштабного вторгнення, але до 2022 року на ринку була нестача вакансій, наразі — дефіциту кадрів. Як заявила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, найбільш затребуваними є робітничі професії.

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Ситуація на ринку праці

«Зараз час працівника. Практично в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів і ми очікуємо подальший ріст конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових. Найбільші складності з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, переробній промисловості», — зазначила Жовтяк.

Крім цього, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

Аналогічна тенденція була і до повномасштабного вторгнення, але вона загострилася з початком повномасштабної війни.

«Причиною структурного безробіття є те, що Україна багато років не популяризувала ці робітничі професії. Вони роками вважалися непрестижними, низькооплачуваними. Моя задача, як керівника, і всієї команди служби — змінити стереотип сприйняття профтехосвіти. Це виклик не лише для служби, а й бізнесу, центральних та регіональних органів влади. Я завжди і всюди говорю що, зокрема, зі школи потрібно починати профорієнтацію. Поступово зміни відбуваються. Шлях важкий, але маємо мету і завдання від роботодавців — підвищити престижність робітничої професії і забезпечити бізнес кваліфікованими працівниками», — наголошує директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

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Які професії будуть найзатребуванішими

Після перемоги у війні відбуватиметься процес відновлення економіки і дуже затребуваними стануть спеціалісти у сфері будівництва та відбудови житла, відновлення енергетичної інфраструктури, водо- та газопостачання.

Очікується і стрімка потреба у працівниках соціальної сфери та охорони здоров’я.

Де простіше знайти роботу

Наразі простіше знайти роботу у великих містах — Львові, Києві. У столиці — третина всіх вакансій. Також багато пропозицій у Дніпропетровській та Одеській областях. Найважче — на прифронтових територіях.