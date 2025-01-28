У кого в Україні зарплати 80-100 тисяч гривень. Дані Держзайнятості

На сьогодні в Україні найбільші заробітні плати у військових. Водночас серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT-галузі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

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Кому в Україні платять 100 тисяч

Відповідаючи на питання про те, кому в Україні платять 100 тисяч гривень вона розповіла, що найбільше зараз заробляють військові. У невійськовому секторі найбільше продовжують заробляти в IT. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

«Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80−100 тисяч гривень. Інженерні професії — це щонайменше 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати — в аграрному секторі», — розповіла директорка.

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За словами Жовтяк, така тенденція щодо заробітних плат спостерігається останнім часом. Це пов'язано зі зменшенням кількості спеціалістів, тому бізнес вимушений піднімати зарплати.

Вона також вважає, що після закінчення війни не варто очікувати зниження заробітних плат.

«Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. В перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть», — пояснила директорка.