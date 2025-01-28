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28 січня 2025, 13:55

У кого в Україні зарплати 80-100 тисяч гривень. Дані Держзайнятості

На сьогодні в Україні найбільші заробітні плати у військових. Водночас серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT-галузі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

На сьогодні в Україні найбільші заробітні плати у військових.
Фото: depositphotos

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Кому в Україні платять 100 тисяч

Відповідаючи на питання про те, кому в Україні платять 100 тисяч гривень вона розповіла, що найбільше зараз заробляють військові. У невійськовому секторі найбільше продовжують заробляти в IT. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

«Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80−100 тисяч гривень. Інженерні професії — це щонайменше 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати — в аграрному секторі», — розповіла директорка.

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За словами Жовтяк, така тенденція щодо заробітних плат спостерігається останнім часом. Це пов'язано зі зменшенням кількості спеціалістів, тому бізнес вимушений піднімати зарплати.

Вона також вважає, що після закінчення війни не варто очікувати зниження заробітних плат.

«Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. В перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть», — пояснила директорка.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 січня 2025, 15:01
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Там, где платят 80−100 тыс грн в месяц — надо хоть что-то уметь делать…
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+15
korvin29
korvin29
28 січня 2025, 15:08
#
Говоря это, Вы подразумеваете чиновников в различных министерствах?
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0
Mini Mi
Mini Mi
28 січня 2025, 15:53
#
У чиновников и прокуроров. Если речь идёт про исключительно белую зарплату
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